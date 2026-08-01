Bank of America xStock ราคา (BACX)
ราคาปัจจุบัน Bank of America xStock (BACX) วันนี้ $ 63.59, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BACX เป็น USD คือ $ 63.59 ต่อ BACX.
Bank of America xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 298,856 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.70K BACX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BACX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 68.77 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 43.53
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BACX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 37.59.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bank of America xStock คือ $ 298.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 37.59 อุปทานหมุนเวียนของ BACX คือ 4.70K โดยมีอุปทานรวมที่ 1889664.442299516 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 120.16M
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-5.88%
-5.88%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bank of America xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bank of America xStock เป็น USD เท่ากับ $ +1.8692216910
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bank of America xStock เป็น USD เท่ากับ $ +6.5202960350
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bank of America xStock เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ +1.8692216910
|+2.94%
|60 วัน
|$ +6.5202960350
|+10.25%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ Bank of America xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Bank of America xStock คือเท่าไร?
Bank of America xStock มีราคาอยู่ที่ ฿2053.4815483701256000 โดยเปลี่ยนแปลง --% ในวันนี้
ชุมชนของ BACX เติบโตเร็วแค่ไหน?
ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Bank of America xStock อย่างไร?
ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายของ BACX ในวันนี้เป็นเท่าไร?
มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี
BACX เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿2220.7568183898968000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿1405.6935335831352000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต
มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?
มีโทเค็นจำนวน 4699.990128576271 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว
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