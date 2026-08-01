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ราคาปัจจุบัน Bank of America xStock วันนี้ คือ 63.59 USD มูลค่าตลาด BACX เท่ากับ 298,856 USD ติดตามการอัปเดตราคา BACX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bank of America xStock วันนี้ คือ 63.59 USD มูลค่าตลาด BACX เท่ากับ 298,856 USD ติดตามการอัปเดตราคา BACX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bank of America xStock ราคา (BACX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BACX เป็น USD

$63.59
$63.59$63.59
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bank of America xStock (BACX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:44:28 (UTC+8)

ราคา Bank of America xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bank of America xStock (BACX) วันนี้ $ 63.59, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BACX เป็น USD คือ $ 63.59 ต่อ BACX.

Bank of America xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 298,856 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.70K BACX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BACX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 68.77 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 43.53

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BACX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 37.59.

Bank of America xStock (BACX) ข้อมูลการตลาด

$ 298.86K
$ 298.86K$ 298.86K

$ 37.59
$ 37.59$ 37.59

$ 120.16M
$ 120.16M$ 120.16M

4.70K
4.70K 4.70K

1,889,664.442299516
1,889,664.442299516 1,889,664.442299516

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bank of America xStock คือ $ 298.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 37.59 อุปทานหมุนเวียนของ BACX คือ 4.70K โดยมีอุปทานรวมที่ 1889664.442299516 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 120.16M

ประวัติราคา Bank of America xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 68.77
$ 68.77$ 68.77

$ 43.53
$ 43.53$ 43.53

--

--

-5.88%

-5.88%

ประวัติราคา Bank of America xStock (BACX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bank of America xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bank of America xStock เป็น USD เท่ากับ $ +1.8692216910
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bank of America xStock เป็น USD เท่ากับ $ +6.5202960350
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bank of America xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +1.8692216910+2.94%
60 วัน$ +6.5202960350+10.25%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Bank of America xStock

การคาดการณ์ราคา Bank of America xStock (BACX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BACX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bank of America xStock (BACX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bank of America xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bank of America xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BACX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bank of America xStock

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เกี่ยวกับ Bank of America xStock

ราคาปัจจุบันของ Bank of America xStock คือเท่าไร?

Bank of America xStock มีราคาอยู่ที่ ฿2053.4815483701256000 โดยเปลี่ยนแปลง --% ในวันนี้

ชุมชนของ BACX เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Bank of America xStock อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ BACX ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

BACX เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿2220.7568183898968000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿1405.6935335831352000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 4699.990128576271 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bank of America xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:44:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bank of America xStock (BACX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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