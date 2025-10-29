ราคาปัจจุบัน baddiecoin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BADDIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BADDIE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน baddiecoin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BADDIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BADDIE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BADDIE

ข้อมูลราคา BADDIE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BADDIE

โทเคโนมิกส์ BADDIE

การคาดการณ์ราคา BADDIE

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

baddiecoin โลโก้

baddiecoin ราคา (BADDIE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BADDIE เป็น USD

$0.00011353
$0.00011353$0.00011353
-8.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
baddiecoin (BADDIE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:28:26 (UTC+8)

ข้อมูลราคา baddiecoin (BADDIE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.39%

-8.79%

+11.31%

+11.31%

ราคาเรียลไทม์ baddiecoin (BADDIE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBADDIE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BADDIE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BADDIE มีการเปลี่ยนแปลง -1.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.79% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +11.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

baddiecoin (BADDIE) ข้อมูลการตลาด

$ 115.11K
$ 115.11K$ 115.11K

--
----

$ 115.11K
$ 115.11K$ 115.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ baddiecoin คือ $ 115.11K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BADDIE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 115.11K

ประวัติราคา baddiecoin (BADDIE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา baddiecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา baddiecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา baddiecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา baddiecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.79%
30 วัน$ 0-23.01%
60 วัน$ 0-43.64%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ baddiecoin (BADDIE)

BaddieCoin – The Baddie Revolution on Solana 💋

We’ve flipped the script. Traditionally, investing in a baddie meant spending money to keep up—but now, with BaddieCoin, the baddie works for you. Built on Solana, BaddieCoin lets you invest in the whole package: beauty, energy, confidence, and unstoppable vibes.

Why settle for anything less when you can back the ultimate asset? A baddie never loses value—she only levels up. With every token, you’re not just holding crypto—you’re holding attitude, power, and a lifestyle.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา baddiecoin (USD)

baddiecoin (BADDIE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ baddiecoin (BADDIE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ baddiecoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา baddiecoin ตอนนี้!

BADDIE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ baddiecoin (BADDIE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ baddiecoin (BADDIE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BADDIEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ baddiecoin (BADDIE)

วันนี้ baddiecoin (BADDIE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BADDIE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BADDIE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BADDIE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ baddiecoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BADDIE คือ $ 115.11K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BADDIE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BADDIE คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BADDIE คือเท่าใด?
BADDIE ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BADDIE คือเท่าไร?
BADDIE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BADDIE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BADDIE คือ -- USD
ปีนี้ BADDIE จะสูงขึ้นอีกไหม?
BADDIE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BADDIE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:28:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ baddiecoin (BADDIE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,823.12
$113,823.12$113,823.12

-0.71%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,058.19
$4,058.19$4,058.19

-0.94%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03773
$0.03773$0.03773

-18.75%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4861
$3.4861$3.4861

-9.62%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.42
$197.42$197.42

-0.74%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,058.19
$4,058.19$4,058.19

-0.94%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,823.12
$113,823.12$113,823.12

-0.71%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.42
$197.42$197.42

-0.74%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6414
$2.6414$2.6414

+0.20%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19830
$0.19830$0.19830

-0.73%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009390
$0.009390$0.009390

-6.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.589
$1.589$1.589

+111.86%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.012000
$0.012000$0.012000

+380.00%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000405
$0.0000000405$0.0000000405

+370.93%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.589
$1.589$1.589

+111.86%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00182
$0.00182$0.00182

+82.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000073
$0.0000000000000000073$0.0000000000000000073

+62.22%