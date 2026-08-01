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ราคาปัจจุบัน Bad At Trading วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SOBAT เท่ากับ 163,419 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOBAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bad At Trading วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SOBAT เท่ากับ 163,419 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOBAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bad At Trading ราคา (SOBAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SOBAT เป็น USD

$0.00016422
$0.00016422$0.00016422
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bad At Trading (SOBAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:41:46 (UTC+8)

ราคา Bad At Trading วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bad At Trading (SOBAT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SOBAT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SOBAT.

Bad At Trading มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 163,419 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.87M SOBAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SOBAT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SOBAT เคลื่อนไหว -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -38.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.31K.

Bad At Trading (SOBAT) ข้อมูลการตลาด

$ 163.42K
$ 163.42K$ 163.42K

$ 3.31K
$ 3.31K$ 3.31K

$ 163.42K
$ 163.42K$ 163.42K

999.87M
999.87M 999.87M

999,870,765.463659
999,870,765.463659 999,870,765.463659

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bad At Trading คือ $ 163.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.31K อุปทานหมุนเวียนของ SOBAT คือ 999.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 999870765.463659 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 163.42K

ประวัติราคา Bad At Trading USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

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$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

+3.05%

-38.94%

-38.94%

ประวัติราคา Bad At Trading (SOBAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bad At Trading เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bad At Trading เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bad At Trading เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bad At Trading เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+3.05%
30 วัน$ 0+18.28%
60 วัน$ 0+96.45%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Bad At Trading

การคาดการณ์ราคา Bad At Trading (SOBAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SOBAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bad At Trading (SOBAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bad At Trading อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bad At Trading จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SOBAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bad At Trading

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Bad At Trading (SOBAT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Bad At Trading

ราคาซื้อขายสดของ Bad At Trading วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Bad At Trading อยู่ที่ ฿ อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ SOBAT?

SOBAT มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ Bad At Trading ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bad At Trading มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ 3.04% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ Bad At Trading เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา Bad At Trading เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bad At Trading

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:41:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bad At Trading (SOBAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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