ราคาปัจจุบัน Backbone Labs Staked LUNA วันนี้ คือ 0.149535 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLUNA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BLUNA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BLUNA

ข้อมูลราคา BLUNA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BLUNA

โทเคโนมิกส์ BLUNA

การคาดการณ์ราคา BLUNA

Backbone Labs Staked LUNA ราคา (BLUNA)

ราคาปัจจุบัน 1 BLUNA เป็น USD

$0.149535
-1.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:28:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.147385
ต่ำสุด 24h
$ 0.152305
สูงสุด 24h

$ 0.147385
$ 0.152305
$ 2.21
$ 0.061061
-0.37%

-1.45%

-4.97%

-4.97%

ราคาเรียลไทม์ Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) คือ $0.149535 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBLUNA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.147385 และราคาสูงสุด $ 0.152305 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BLUNA คือ $ 2.21 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.061061

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BLUNA มีการเปลี่ยนแปลง -0.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.45% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) ข้อมูลการตลาด

$ 221.46K
--
$ 221.46K
1.48M
1,480,982.693663
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Backbone Labs Staked LUNA คือ $ 221.46K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BLUNA คือ 1.48M โดยมีอุปทานรวมที่ 1480982.693663 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 221.46K

ประวัติราคา Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Backbone Labs Staked LUNA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0022057539190985
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Backbone Labs Staked LUNA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0430531900
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Backbone Labs Staked LUNA เป็น USD เท่ากับ $ -0.1252461645
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Backbone Labs Staked LUNA เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0022057539190985-1.45%
30 วัน$ -0.0430531900-28.79%
60 วัน$ -0.1252461645-83.75%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Backbone Labs Staked LUNA (USD)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Backbone Labs Staked LUNA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Backbone Labs Staked LUNA ตอนนี้!

BLUNA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BLUNAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

วันนี้ Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BLUNA เป็นUSD คือ 0.149535 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BLUNA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BLUNA เป็น USD คือ $ 0.149535 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Backbone Labs Staked LUNA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BLUNA คือ $ 221.46K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BLUNA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BLUNA คือ 1.48M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BLUNA คือเท่าใด?
BLUNA ถึงราคา ATH ที่ 2.21 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BLUNA คือเท่าไร?
BLUNA ถึงราคา ATL ที่ 0.061061 USD
ปริมาณการเทรดของ BLUNA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BLUNA คือ -- USD
ปีนี้ BLUNA จะสูงขึ้นอีกไหม?
BLUNA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BLUNA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:28:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

