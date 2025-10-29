ราคาปัจจุบัน BabyUnicorn วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BABYU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BabyUnicorn วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BABYU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BABYU

ข้อมูลราคา BABYU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BABYU

โทเคโนมิกส์ BABYU

การคาดการณ์ราคา BABYU

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

BabyUnicorn โลโก้

BabyUnicorn ราคา (BABYU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BABYU เป็น USD

$0.00013727
$0.00013727$0.00013727
-10.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BabyUnicorn (BABYU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:28:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BabyUnicorn (BABYU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.34%

-10.27%

-32.21%

-32.21%

ราคาเรียลไทม์ BabyUnicorn (BABYU) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBABYU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BABYU คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BABYU มีการเปลี่ยนแปลง -2.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -10.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -32.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BabyUnicorn (BABYU) ข้อมูลการตลาด

$ 139.03K
$ 139.03K$ 139.03K

--
----

$ 139.03K
$ 139.03K$ 139.03K

999.84M
999.84M 999.84M

999,843,407.961523
999,843,407.961523 999,843,407.961523

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BabyUnicorn คือ $ 139.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BABYU คือ 999.84M โดยมีอุปทานรวมที่ 999843407.961523 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 139.03K

ประวัติราคา BabyUnicorn (BABYU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BabyUnicorn เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BabyUnicorn เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BabyUnicorn เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BabyUnicorn เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-10.27%
30 วัน$ 0-67.89%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BabyUnicorn (BABYU)

Introducing BabyU the first in the world Unicorn AI TOY– Where AI Meets Playfulness & Learning

Visit: babyu.tech

Hello Crypto & Tech Community,

We’re excited to unveil BabyU (BABYU) — an innovative project blending AI-powered educational toys with cryptocurrency utility, designed to spark creativity, learning, and playful exploration.

What Is BabyU? • BabyU develops intelligent toys and educational tools that use AI to engage children in learning, creativity, and interactive play. • The project envisions a future where smart toys not only entertain, but also teach, adapting to each child’s pace and needs.
• Importantly, BabyU tokens (BABYU) will be integrated as a payment method within the eco-system — meaning you can use BABYU to purchase AI toys and educational products.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BabyUnicorn (USD)

BabyUnicorn (BABYU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BabyUnicorn (BABYU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BabyUnicorn

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BabyUnicorn ตอนนี้!

BABYU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BabyUnicorn (BABYU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BabyUnicorn (BABYU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BABYUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BabyUnicorn (BABYU)

วันนี้ BabyUnicorn (BABYU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BABYU เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BABYU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BABYU เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BabyUnicorn คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BABYU คือ $ 139.03K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BABYU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BABYU คือ 999.84M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BABYU คือเท่าใด?
BABYU ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BABYU คือเท่าไร?
BABYU ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BABYU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BABYU คือ -- USD
ปีนี้ BABYU จะสูงขึ้นอีกไหม?
BABYU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BABYU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:28:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BabyUnicorn (BABYU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,855.73
$113,855.73$113,855.73

-0.68%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,059.57
$4,059.57$4,059.57

-0.90%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03788
$0.03788$0.03788

-18.43%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4887
$3.4887$3.4887

-9.55%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.48
$197.48$197.48

-0.71%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,059.57
$4,059.57$4,059.57

-0.90%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,855.73
$113,855.73$113,855.73

-0.68%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.48
$197.48$197.48

-0.71%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6431
$2.6431$2.6431

+0.26%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19850
$0.19850$0.19850

-0.63%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009390
$0.009390$0.009390

-6.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.572
$1.572$1.572

+109.60%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.012530
$0.012530$0.012530

+401.20%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000400
$0.0000000400$0.0000000400

+365.11%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.572
$1.572$1.572

+109.60%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00190
$0.00190$0.00190

+90.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000073
$0.0000000000000000073$0.0000000000000000073

+62.22%