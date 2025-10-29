ราคาปัจจุบัน BabyManyu วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYMANYU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BABYMANYU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BabyManyu วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYMANYU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BABYMANYU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BABYMANYU

ข้อมูลราคา BABYMANYU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BABYMANYU

โทเคโนมิกส์ BABYMANYU

การคาดการณ์ราคา BABYMANYU

BabyManyu โลโก้

BabyManyu ราคา (BABYMANYU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BABYMANYU เป็น USD

-3.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
BabyManyu (BABYMANYU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:28:02 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BabyManyu (BABYMANYU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-2.71%

-3.46%

+2.74%

+2.74%

ราคาเรียลไทม์ BabyManyu (BABYMANYU) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBABYMANYU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BABYMANYU คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BABYMANYU มีการเปลี่ยนแปลง -2.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.46% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BabyManyu (BABYMANYU) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BabyManyu คือ $ 63.00K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BABYMANYU คือ 420.69T โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 63.00K

ประวัติราคา BabyManyu (BABYMANYU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BabyManyu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BabyManyu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BabyManyu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BabyManyu เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.46%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BabyManyu (BABYMANYU)

BabyManyu ($BABYMANYU) is the playful successor to the viral $MANYU on Ethereum, carrying forward the legend of Manyu the Mame Shibe. Just as Doge inspired BabyDoge, BabyManyu emerges as the “baby version” of $MANYU—backed by a passionate community, fresh believers, and meme culture at its core.

With an ambitious roadmap featuring BabyManyu Swap, Launchpad, NFTs, and even bridge integrations, the project blends fun with forward-looking utility. Whether you’re here for memes, community, or opportunity, BabyManyu is more than a token—it’s the next chapter in Ethereum’s dog-coin legacy.

BabyManyu (BABYMANYU) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา BabyManyu (USD)

BabyManyu (BABYMANYU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BabyManyu (BABYMANYU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BabyManyu

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BabyManyu ตอนนี้!

BABYMANYU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BabyManyu (BABYMANYU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BabyManyu (BABYMANYU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BABYMANYUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BabyManyu (BABYMANYU)

วันนี้ BabyManyu (BABYMANYU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BABYMANYU เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BABYMANYU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BABYMANYU เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BabyManyu คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BABYMANYU คือ $ 63.00K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BABYMANYU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BABYMANYU คือ 420.69T USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BABYMANYU คือเท่าใด?
BABYMANYU ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BABYMANYU คือเท่าไร?
BABYMANYU ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BABYMANYU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BABYMANYU คือ -- USD
ปีนี้ BABYMANYU จะสูงขึ้นอีกไหม?
BABYMANYU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BABYMANYU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BabyManyu (BABYMANYU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

