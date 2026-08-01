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ราคาปัจจุบัน Baby Vibing Cat Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BABYVIBE เท่ากับ 249,447 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYVIBE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Baby Vibing Cat Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BABYVIBE เท่ากับ 249,447 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYVIBE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Baby Vibing Cat Coin ราคา (BABYVIBE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BABYVIBE เป็น USD

$0.00025793
$0.00025793$0.00025793
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:39:48 (UTC+8)

ราคา Baby Vibing Cat Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BABYVIBE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BABYVIBE.

Baby Vibing Cat Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 249,447 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 950.88M BABYVIBE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BABYVIBE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00270521 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BABYVIBE เคลื่อนไหว -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -25.55% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 250.11.

Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) ข้อมูลการตลาด

$ 249.45K
$ 249.45K$ 249.45K

$ 250.11
$ 250.11$ 250.11

$ 249.45K
$ 249.45K$ 249.45K

950.88M
950.88M 950.88M

950,880,436.5219594
950,880,436.5219594 950,880,436.5219594

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Baby Vibing Cat Coin คือ $ 249.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 250.11 อุปทานหมุนเวียนของ BABYVIBE คือ 950.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 950880436.5219594 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 249.45K

ประวัติราคา Baby Vibing Cat Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0.00270521
$ 0.00270521$ 0.00270521

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-3.01%

-25.55%

-25.55%

ประวัติราคา Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Vibing Cat Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Vibing Cat Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Vibing Cat Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Vibing Cat Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.01%
30 วัน$ 0-58.19%
60 วัน$ 0-75.32%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Baby Vibing Cat Coin

การคาดการณ์ราคา Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BABYVIBE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Baby Vibing Cat Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Baby Vibing Cat Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BABYVIBE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Baby Vibing Cat Coin

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Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cat-ThemedMemeSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Baby Vibing Cat Coin

ราคาปัจจุบันของ Baby Vibing Cat Coin คือเท่าไร?

Baby Vibing Cat Coin ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -3.01% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

BABYVIBE เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -3.01% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก BABYVIBE กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Baby Vibing Cat Coin มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed อย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed BABYVIBE แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Baby Vibing Cat Coin ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿8055273.02714707848000 ส่งผลให้ BABYVIBE อยู่ในอันดับที่ #4419 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

BABYVIBE มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Baby Vibing Cat Coin มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ BABYVIBE อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 950880436.5219594 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Baby Vibing Cat Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:39:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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