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ราคาปัจจุบัน Baby Shark Universe วันนี้ คือ 0.00441932 USD มูลค่าตลาด BSU เท่ากับ 3,756,446 USD ติดตามการอัปเดตราคา BSU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Baby Shark Universe วันนี้ คือ 0.00441932 USD มูลค่าตลาด BSU เท่ากับ 3,756,446 USD ติดตามการอัปเดตราคา BSU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Baby Shark Universe ราคา (BSU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BSU เป็น USD

$0.00439592
$0.00439592$0.00439592
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Baby Shark Universe (BSU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:39:33 (UTC+8)

ราคา Baby Shark Universe วันนี้

ราคาปัจจุบัน Baby Shark Universe (BSU) วันนี้ $ 0.00441932, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BSU เป็น USD คือ $ 0.00441932 ต่อ BSU.

Baby Shark Universe มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,756,446 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 850.00M BSU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BSU เทรดระหว่าง $ 0.00424312 (ต่ำ) กับ $ 0.00455314 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.358087 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00333197

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BSU เคลื่อนไหว +0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.09M.

Baby Shark Universe (BSU) ข้อมูลการตลาด

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

850.00M
850.00M 850.00M

850,000,000.0
850,000,000.0 850,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Baby Shark Universe คือ $ 3.76M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.09M อุปทานหมุนเวียนของ BSU คือ 850.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 850000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.76M

ประวัติราคา Baby Shark Universe USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00424312
$ 0.00424312$ 0.00424312
ต่ำสุด 24h
$ 0.00455314
$ 0.00455314$ 0.00455314
สูงสุด 24h

$ 0.00424312
$ 0.00424312$ 0.00424312

$ 0.00455314
$ 0.00455314$ 0.00455314

$ 0.358087
$ 0.358087$ 0.358087

$ 0.00333197
$ 0.00333197$ 0.00333197

+0.40%

-0.74%

-10.20%

-10.20%

ประวัติราคา Baby Shark Universe (BSU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Universe เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Universe เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004347258
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Universe เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013051820
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Universe เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000781383796617

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.74%
30 วัน$ -0.0004347258-9.83%
60 วัน$ -0.0013051820-29.53%
90 วัน$ +0.000000781383796617+0.00%

การคาดการณ์ราคา Baby Shark Universe

การคาดการณ์ราคา Baby Shark Universe (BSU) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BSU ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Baby Shark Universe (BSU) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Baby Shark Universe อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Baby Shark Universe จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BSU ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Baby Shark Universe

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เกี่ยวกับ Baby Shark Universe

ราคาซื้อขายสดของ Baby Shark Universe วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Baby Shark Universe อยู่ที่ ฿0.1427109934949373088000 อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ BSU?

BSU มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ Baby Shark Universe ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Baby Shark Universe มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ -0.74% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ Baby Shark Universe เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา Baby Shark Universe เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.1370210509124115008000 และ ฿0.1470323789455252976000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Baby Shark Universe

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:39:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Baby Shark Universe (BSU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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