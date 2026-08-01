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ราคาปัจจุบัน Baby Shark Meme วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BABYSHARK เท่ากับ 19,409.06 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYSHARK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Baby Shark Meme วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BABYSHARK เท่ากับ 19,409.06 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYSHARK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Baby Shark Meme ราคา (BABYSHARK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BABYSHARK เป็น USD

$0.00001945
$0.00001945$0.00001945
-1.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Baby Shark Meme (BABYSHARK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:39:19 (UTC+8)

ราคา Baby Shark Meme วันนี้

ราคาปัจจุบัน Baby Shark Meme (BABYSHARK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BABYSHARK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BABYSHARK.

Baby Shark Meme มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,409.06 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 849.35M BABYSHARK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BABYSHARK เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.12534 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BABYSHARK เคลื่อนไหว -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) ข้อมูลการตลาด

$ 19.41K
$ 19.41K$ 19.41K

--
----

$ 19.41K
$ 19.41K$ 19.41K

849.35M
849.35M 849.35M

999,790,572.485815
999,790,572.485815 999,790,572.485815

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Baby Shark Meme คือ $ 19.41K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BABYSHARK คือ 849.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 999790572.485815 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.41K

ประวัติราคา Baby Shark Meme USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.12534
$ 0.12534$ 0.12534

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-1.40%

-5.73%

-5.73%

ประวัติราคา Baby Shark Meme (BABYSHARK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Meme เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Meme เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Meme เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Meme เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.40%
30 วัน$ 0+6.53%
60 วัน$ 0-31.33%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Baby Shark Meme

การคาดการณ์ราคา Baby Shark Meme (BABYSHARK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BABYSHARK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Baby Shark Meme (BABYSHARK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Baby Shark Meme อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Baby Shark Meme จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BABYSHARK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Baby Shark Meme

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Baby Shark Meme (BABYSHARK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Baby Shark Meme

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Baby Shark Meme คือเท่าไร?

Baby Shark Meme (BABYSHARK) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿ THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป -1.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Baby Shark Meme ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย BABYSHARK แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ Baby Shark Meme ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน Baby Shark Meme อยู่ในอันดับที่ #9198 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿626767.5197548147504000 ซึ่งทำให้ Baby Shark Meme อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ BABYSHARK?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 849346956.628187 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Baby Shark Meme เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿ จนถึง ฿ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

Baby Shark Meme เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อื่นๆ BABYSHARK ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Baby Shark Meme

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:39:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Baby Shark Meme (BABYSHARK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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