Baby Frog Coin ราคา (BABYFROG)
ราคาปัจจุบัน Baby Frog Coin (BABYFROG) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BABYFROG เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BABYFROG.
Baby Frog Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,234.39 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 278.87T BABYFROG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BABYFROG เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BABYFROG เคลื่อนไหว -0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.82% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Baby Frog Coin คือ $ 19.23K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BABYFROG คือ 278.87T โดยมีอุปทานรวมที่ 278870767229395.4 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.23K
-0.13%
-0.76%
+2.82%
+2.82%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Frog Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Frog Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Frog Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Frog Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.76%
|30 วัน
|$ 0
|+4.38%
|60 วัน
|$ 0
|-30.78%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ Baby Frog Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Baby Frog Coin คือเท่าไร?
ราคาสดของ Baby Frog Coin (BABYFROG) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ
Baby Frog Coin ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?
ปัจจุบัน Baby Frog Coin อยู่ในอันดับที่ #8908 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿621126.9847327387976000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ BABYFROG มีเท่าไร?
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ BABYFROG คือ 278870767229395.4 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Baby Frog Coin เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Baby Frog Coin เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด
Baby Frog Coin ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?
Baby Frog Coin เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้
การซื้อขายของ BABYFROG ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?
ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น
อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Baby Frog Coin?
การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -0.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ BNB Chain Ecosystem,Meme การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
|เวลา (UTC+8)
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