ราคาปัจจุบัน Baby Dust วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BABYDUST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BABYDUST ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BABYDUST

ข้อมูลราคา BABYDUST

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BABYDUST

โทเคโนมิกส์ BABYDUST

การคาดการณ์ราคา BABYDUST

Baby Dust ราคา (BABYDUST)

ราคาปัจจุบัน 1 BABYDUST เป็น USD

--
----
0.00%1D
USD
Baby Dust (BABYDUST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:56:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Baby Dust (BABYDUST) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.07%

+4.86%

+4.86%

ราคาเรียลไทม์ Baby Dust (BABYDUST) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBABYDUST ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BABYDUST คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BABYDUST มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Baby Dust (BABYDUST) ข้อมูลการตลาด

$ 30.11K
$ 30.11K$ 30.11K

--
----

$ 30.11K
$ 30.11K$ 30.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Baby Dust คือ $ 30.11K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BABYDUST คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 30.11K

ประวัติราคา Baby Dust (BABYDUST) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Dust เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Dust เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Dust เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Dust เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.07%
30 วัน$ 0+10.11%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Baby Dust (BABYDUST)

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Baby Dust (USD)

Baby Dust (BABYDUST) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Baby Dust (BABYDUST) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Baby Dust

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Baby Dust ตอนนี้!

BABYDUST เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Baby Dust (BABYDUST)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Baby Dust (BABYDUST) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BABYDUSTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Baby Dust (BABYDUST)

วันนี้ Baby Dust (BABYDUST) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BABYDUST เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BABYDUST เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BABYDUST เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Baby Dust คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BABYDUST คือ $ 30.11K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BABYDUST คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BABYDUST คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BABYDUST คือเท่าใด?
BABYDUST ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BABYDUST คือเท่าไร?
BABYDUST ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BABYDUST คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BABYDUST คือ -- USD
ปีนี้ BABYDUST จะสูงขึ้นอีกไหม?
BABYDUST อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BABYDUST เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:56:10 (UTC+8)

