Baby Broccoli ราคา (BABYBROCCOLI)
ราคาสดของ Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) วันนี้คือ 0 USD มีมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ $ 761.69K USD ราคา BABYBROCCOLI เป็น USD จะอัปเดตแบบเรียลไทม์
ผลการดำเนินงานตลาด Baby Broccoli หลัก:
- ปริมาณการซื้อขาย 24 ชม. คือ $ 88.51K USD
- Baby Broccoliการเปลี่ยนแปลงราคาภายในวันนั้น -2.72%
- มีอุปทานหมุนเวียน 936.33M USD
รับการอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์ของราคา BABYBROCCOLI เป็น USD บน MEXC ติดตามข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาดล่าสุด สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว MEXC คือแพลตฟอร์มสำหรับคุณเพื่อรับข้อมูลราคา BABYBROCCOLI ที่แม่นยำ
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Broccoli เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Broccoli เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Broccoli เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Broccoli เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.72%
|30 วัน
|$ 0
|--
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
ค้นพบการวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Baby Broccoli: ระดับต่ำและสูง 24 ชั่วโมง, ATH และการเปลี่ยนแปลงรายวัน:
+14.29%
-2.72%
-33.11%
เจาะลึกสถิติตลาด: มูลค่าตลาด ปริมาณ 24 ชม. และอุปทาน:
BabyBroccoli (BabyBroccoli) is a fun and community-driven meme token inspired by CZ’s dog, Broccoli. Designed for entertainment and engagement, the token brings together meme enthusiasts and crypto lovers from around the world. While its primary goal is to foster a strong community, future developments may introduce innovative utilities, potentially incorporating AI-driven features or Telegram mini-app integrations. BabyBroccoli operates on the Binance Smart Chain (BSC). How Does BabyBroccoli Token Work? BabyBroccoli is a standard BEP-20 token on the Binance Smart Chain. While it currently functions as a pure meme token, its team has hinted at possible expansions, including AI-powered utilities or Telegram-based applications. BabyBroccoli Tokenomics The total supply of BabyBroccoli Coin is 1 billion tokens (1,000,000,000 BabyBroccoli). The distribution is structured as follows: 25% of the total supply was sent to the BabyDoge multi-signature wallet. 20% was added to the PancakeSwap Liquidity Pool (V3). 20% was automatically placed in the BabyDoge Swap Pool after bonding from puppy.fun platform. The rest of the supply remains in circulation, fuelling community-driven initiatives, marketing efforts, and potential future developments. Who Created BabyBroccoli? BabyBroccoli was created by meme lovers for meme lovers. The team consists of dedicated crypto enthusiasts who share a passion for blockchain, memes, and building an engaging community. While the core team remains pseudonymous, their focus is on entertainment, viral growth, and potential innovation in the meme coin space. Where Can I Buy BabyBroccoli (BabyBroccoli)? As of now, BabyBroccoli Token is available for trading on decentralized exchanges (DEXs): - PancakeSwap V3 - BabyDoge Swap What’s Next for BabyBroccoli? While BabyBroccoli Token currently thrives as a community-first meme token, its roadmap suggests potential expansion into AI-related utilities or Telegram-based mini-apps. Whether it remains a pure meme token or evolves into a utility-driven project, one thing is certain—the community plays a crucial role in its growth and success.
MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
|1 BABYBROCCOLI เป็น AUD
A$--
|1 BABYBROCCOLI เป็น GBP
￡--
|1 BABYBROCCOLI เป็น EUR
€--
|1 BABYBROCCOLI เป็น USD
$--
|1 BABYBROCCOLI เป็น MYR
RM--
|1 BABYBROCCOLI เป็น TRY
₺--
|1 BABYBROCCOLI เป็น JPY
¥--
|1 BABYBROCCOLI เป็น RUB
₽--
|1 BABYBROCCOLI เป็น INR
₹--
|1 BABYBROCCOLI เป็น IDR
Rp--
|1 BABYBROCCOLI เป็น PHP
₱--
|1 BABYBROCCOLI เป็น EGP
￡E.--
|1 BABYBROCCOLI เป็น BRL
R$--
|1 BABYBROCCOLI เป็น CAD
C$--
|1 BABYBROCCOLI เป็น BDT
৳--
|1 BABYBROCCOLI เป็น NGN
₦--
|1 BABYBROCCOLI เป็น UAH
₴--
|1 BABYBROCCOLI เป็น VES
Bs--
|1 BABYBROCCOLI เป็น PKR
Rs--
|1 BABYBROCCOLI เป็น KZT
₸--
|1 BABYBROCCOLI เป็น THB
฿--
|1 BABYBROCCOLI เป็น TWD
NT$--
|1 BABYBROCCOLI เป็น CHF
Fr--
|1 BABYBROCCOLI เป็น HKD
HK$--
|1 BABYBROCCOLI เป็น MAD
.د.م--
|1 BABYBROCCOLI เป็น MXN
$--