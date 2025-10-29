ราคาปัจจุบัน AURO Finance วันนี้ คือ 0.00183921 USD ติดตามการอัปเดตราคา AURO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AURO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AURO Finance วันนี้ คือ 0.00183921 USD ติดตามการอัปเดตราคา AURO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AURO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AURO

ข้อมูลราคา AURO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AURO

โทเคโนมิกส์ AURO

การคาดการณ์ราคา AURO

AURO Finance โลโก้

AURO Finance ราคา (AURO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AURO เป็น USD

-2.40%1D
mexc
USD
AURO Finance (AURO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:26:58 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AURO Finance (AURO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-1.10%

-2.72%

+2.73%

+2.73%

ราคาเรียลไทม์ AURO Finance (AURO) คือ $0.00183921 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAURO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00183313 และราคาสูงสุด $ 0.00189071 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AURO คือ $ 0.00737474 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00162986

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AURO มีการเปลี่ยนแปลง -1.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.72% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.73% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AURO Finance (AURO) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AURO Finance คือ $ 191.46K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AURO คือ 103.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 545624435.4201394 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.01M

ประวัติราคา AURO Finance (AURO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AURO Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AURO Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005707372
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AURO Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006420875
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AURO Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0031904199102084805

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.72%
30 วัน$ -0.0005707372-31.03%
60 วัน$ -0.0006420875-34.91%
90 วัน$ -0.0031904199102084805-63.43%

อะไรคือ AURO Finance (AURO)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา AURO Finance (USD)

AURO Finance (AURO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AURO Finance (AURO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AURO Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AURO Finance ตอนนี้!

AURO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ AURO Finance (AURO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AURO Finance (AURO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AUROโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AURO Finance (AURO)

วันนี้ AURO Finance (AURO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AURO เป็นUSD คือ 0.00183921 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AURO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AURO เป็น USD คือ $ 0.00183921 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AURO Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AURO คือ $ 191.46K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AURO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AURO คือ 103.52M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AURO คือเท่าใด?
AURO ถึงราคา ATH ที่ 0.00737474 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AURO คือเท่าไร?
AURO ถึงราคา ATL ที่ 0.00162986 USD
ปริมาณการเทรดของ AURO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AURO คือ -- USD
ปีนี้ AURO จะสูงขึ้นอีกไหม?
AURO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AURO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:26:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AURO Finance (AURO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

