AURO Finance ราคา (AURO)
-1.10%
-2.72%
+2.73%
+2.73%
ราคาเรียลไทม์ AURO Finance (AURO) คือ $0.00183921 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAURO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00183313 และราคาสูงสุด $ 0.00189071 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AURO คือ $ 0.00737474 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00162986
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AURO มีการเปลี่ยนแปลง -1.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.72% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.73% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AURO Finance คือ $ 191.46K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AURO คือ 103.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 545624435.4201394 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.01M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AURO Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AURO Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005707372
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AURO Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006420875
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AURO Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0031904199102084805
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.72%
|30 วัน
|$ -0.0005707372
|-31.03%
|60 วัน
|$ -0.0006420875
|-34.91%
|90 วัน
|$ -0.0031904199102084805
|-63.43%
Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.
Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.
