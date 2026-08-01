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ราคาปัจจุบัน Assisterr AI วันนี้ คือ 0.00125887 USD มูลค่าตลาด ASRR เท่ากับ 125,876 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASRR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Assisterr AI วันนี้ คือ 0.00125887 USD มูลค่าตลาด ASRR เท่ากับ 125,876 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASRR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Assisterr AI ราคา (ASRR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ASRR เป็น USD

$0.00125614
$0.00125614$0.00125614
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Assisterr AI (ASRR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:29:01 (UTC+8)

ราคา Assisterr AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Assisterr AI (ASRR) วันนี้ $ 0.00125887, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ASRR เป็น USD คือ $ 0.00125887 ต่อ ASRR.

Assisterr AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 125,876 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 14.04M ASRR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ASRR เทรดระหว่าง $ 0.00125578 (ต่ำ) กับ $ 0.00126504 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.500858 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00111547

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ASRR เคลื่อนไหว -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.47.

Assisterr AI (ASRR) ข้อมูลการตลาด

$ 125.88K
$ 125.88K$ 125.88K

$ 1.47
$ 1.47$ 1.47

$ 125.88K
$ 125.88K$ 125.88K

14.04M
14.04M 14.04M

99,998,153.56932068
99,998,153.56932068 99,998,153.56932068

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Assisterr AI คือ $ 125.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.47 อุปทานหมุนเวียนของ ASRR คือ 14.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 99998153.56932068 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 125.88K

ประวัติราคา Assisterr AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00125578
$ 0.00125578$ 0.00125578
ต่ำสุด 24h
$ 0.00126504
$ 0.00126504$ 0.00126504
สูงสุด 24h

$ 0.00125578
$ 0.00125578$ 0.00125578

$ 0.00126504
$ 0.00126504$ 0.00126504

$ 0.500858
$ 0.500858$ 0.500858

$ 0.00111547
$ 0.00111547$ 0.00111547

-0.34%

-0.35%

-2.71%

-2.71%

ประวัติราคา Assisterr AI (ASRR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Assisterr AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Assisterr AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000211096
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Assisterr AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008734498
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Assisterr AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000068672608

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.35%
30 วัน$ +0.0000211096+1.68%
60 วัน$ -0.0008734498-69.38%
90 วัน$ -0.0000000068672608-0.00%

การคาดการณ์ราคา Assisterr AI

การคาดการณ์ราคา Assisterr AI (ASRR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ASRR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Assisterr AI (ASRR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Assisterr AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Assisterr AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ASRR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Assisterr AI

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เกี่ยวกับ Assisterr AI

ราคาซื้อขายสดของ Assisterr AI วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Assisterr AI อยู่ที่ ฿0.0406520886428164808000 อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ ASRR?

ASRR มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ Assisterr AI ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Assisterr AI มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ -0.35% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ Assisterr AI เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา Assisterr AI เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0405523047462216752000 และ ฿0.0408513335107743936000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Assisterr AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:29:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Assisterr AI (ASRR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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