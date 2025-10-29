ราคาปัจจุบัน AssetMantle วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MNTL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MNTL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AssetMantle วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MNTL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MNTL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MNTL

ข้อมูลราคา MNTL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MNTL

โทเคโนมิกส์ MNTL

การคาดการณ์ราคา MNTL

AssetMantle ราคา (MNTL)

ราคาปัจจุบัน 1 MNTL เป็น USD

$0.00015439
$0.00015439$0.00015439
-0.50%1D
AssetMantle (MNTL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:50:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AssetMantle (MNTL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.831444
$ 0.831444$ 0.831444

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-0.59%

+25.58%

+25.58%

ราคาเรียลไทม์ AssetMantle (MNTL) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMNTL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MNTL คือ $ 0.831444 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MNTL มีการเปลี่ยนแปลง -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +25.58% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AssetMantle (MNTL) ข้อมูลการตลาด

$ 356.43K
$ 356.43K$ 356.43K

--
----

$ 358.03K
$ 358.03K$ 358.03K

2.31B
2.31B 2.31B

2,319,003,164.752571
2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AssetMantle คือ $ 356.43K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MNTL คือ 2.31B โดยมีอุปทานรวมที่ 2319003164.752571 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 358.03K

ประวัติราคา AssetMantle (MNTL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AssetMantle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AssetMantle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AssetMantle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AssetMantle เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.59%
30 วัน$ 0-18.07%
60 วัน$ 0-40.53%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ AssetMantle (MNTL)

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner.

Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint.

Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases.

The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities.

Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา AssetMantle (USD)

AssetMantle (MNTL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AssetMantle (MNTL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AssetMantle

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AssetMantle ตอนนี้!

MNTL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ AssetMantle (MNTL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AssetMantle (MNTL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MNTLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AssetMantle (MNTL)

วันนี้ AssetMantle (MNTL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MNTL เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MNTL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MNTL เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AssetMantle คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MNTL คือ $ 356.43K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MNTL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MNTL คือ 2.31B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MNTL คือเท่าใด?
MNTL ถึงราคา ATH ที่ 0.831444 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MNTL คือเท่าไร?
MNTL ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MNTL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MNTL คือ -- USD
ปีนี้ MNTL จะสูงขึ้นอีกไหม?
MNTL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MNTL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:50:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AssetMantle (MNTL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

