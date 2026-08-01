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ราคาปัจจุบัน Areal Finance วันนี้ คือ 0.00131616 USD มูลค่าตลาด ARL เท่ากับ 22,852 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Areal Finance วันนี้ คือ 0.00131616 USD มูลค่าตลาด ARL เท่ากับ 22,852 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Areal Finance ราคา (ARL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ARL เป็น USD

$0.00131614
$0.00131614$0.00131614
-0.06%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Areal Finance (ARL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:25:09 (UTC+8)

ราคา Areal Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Areal Finance (ARL) วันนี้ $ 0.00131616, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARL เป็น USD คือ $ 0.00131616 ต่อ ARL.

Areal Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 22,852 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 17.36M ARL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARL เทรดระหว่าง $ 0.00131612 (ต่ำ) กับ $ 0.00140753 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00859141 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00124995

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARL เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 37.33.

Areal Finance (ARL) ข้อมูลการตลาด

$ 22.85K
$ 22.85K$ 22.85K

$ 37.33
$ 37.33$ 37.33

$ 33.95K
$ 33.95K$ 33.95K

17.36M
17.36M 17.36M

25,790,675.161144
25,790,675.161144 25,790,675.161144

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Areal Finance คือ $ 22.85K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 37.33 อุปทานหมุนเวียนของ ARL คือ 17.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 25790675.161144 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 33.95K

ประวัติราคา Areal Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00131612
$ 0.00131612$ 0.00131612
ต่ำสุด 24h
$ 0.00140753
$ 0.00140753$ 0.00140753
สูงสุด 24h

$ 0.00131612
$ 0.00131612$ 0.00131612

$ 0.00140753
$ 0.00140753$ 0.00140753

$ 0.00859141
$ 0.00859141$ 0.00859141

$ 0.00124995
$ 0.00124995$ 0.00124995

--

-6.47%

-5.57%

-5.57%

ประวัติราคา Areal Finance (ARL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Areal Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Areal Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001697250
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Areal Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Areal Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000045034754706

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.47%
30 วัน$ -0.0001697250-12.89%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.0000000045034754706-0.00%

การคาดการณ์ราคา Areal Finance

การคาดการณ์ราคา Areal Finance (ARL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Areal Finance (ARL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Areal Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Areal Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Areal Finance

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เกี่ยวกับ Areal Finance

ราคาปัจจุบันของ Areal Finance คือเท่าไร?

Areal Finance ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0425021272952166144000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -6.47% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Areal Finance คือ ฿0.2774383064865950744000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.0403640393361415080000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ ARL ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿737948.73947718368000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #8522 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Areal Finance เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ ARL

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 17362234.026041 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Areal Finance อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Areal Finance อยู่ในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ ARL อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ ARL สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Areal Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:25:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Areal Finance (ARL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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