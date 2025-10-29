ราคาปัจจุบัน Apillon วันนี้ คือ 0.00378588 USD ติดตามการอัปเดตราคา NCTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NCTR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Apillon วันนี้ คือ 0.00378588 USD ติดตามการอัปเดตราคา NCTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NCTR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 NCTR เป็น USD

$0.00378588
$0.00378588$0.00378588
0.00%1D
Apillon (NCTR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:26:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Apillon (NCTR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04553041
$ 0.04553041$ 0.04553041

$ 0.00289909
$ 0.00289909$ 0.00289909

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Apillon (NCTR) คือ $0.00378588 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNCTR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NCTR คือ $ 0.04553041 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00289909

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NCTR มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Apillon (NCTR) ข้อมูลการตลาด

$ 156.47K
$ 156.47K$ 156.47K

--
----

$ 567.88K
$ 567.88K$ 567.88K

41.79M
41.79M 41.79M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Apillon คือ $ 156.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NCTR คือ 41.79M โดยมีอุปทานรวมที่ 150000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 567.88K

ประวัติราคา Apillon (NCTR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Apillon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Apillon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005076690
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Apillon เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000762063
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Apillon เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0005076690-13.40%
60 วัน$ +0.0000762063+2.01%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

การคาดการณ์ราคา Apillon (USD)

Apillon (NCTR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Apillon (NCTR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Apillon

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Apillon ตอนนี้!

NCTR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Apillon (NCTR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Apillon (NCTR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NCTRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Apillon (NCTR)

วันนี้ Apillon (NCTR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NCTR เป็นUSD คือ 0.00378588 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NCTR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NCTR เป็น USD คือ $ 0.00378588 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Apillon คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NCTR คือ $ 156.47K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NCTR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NCTR คือ 41.79M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NCTR คือเท่าใด?
NCTR ถึงราคา ATH ที่ 0.04553041 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NCTR คือเท่าไร?
NCTR ถึงราคา ATL ที่ 0.00289909 USD
ปริมาณการเทรดของ NCTR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NCTR คือ -- USD
ปีนี้ NCTR จะสูงขึ้นอีกไหม?
NCTR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NCTR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:26:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Apillon (NCTR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

