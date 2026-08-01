ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Angland FISH วันนี้ คือ 0.00215816 USD มูลค่าตลาด FISH เท่ากับ 32,372 USD ติดตามการอัปเดตราคา FISH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Angland FISH วันนี้ คือ 0.00215816 USD มูลค่าตลาด FISH เท่ากับ 32,372 USD ติดตามการอัปเดตราคา FISH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FISH

ข้อมูลราคา FISH

FISH คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ FISH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FISH

โทเคโนมิกส์ FISH

การคาดการณ์ราคา FISH

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Angland FISH โลโก้

Angland FISH ราคา (FISH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FISH เป็น USD

$0.00215524
$0.00215524$0.00215524
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Angland FISH (FISH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:15:31 (UTC+8)

ราคา Angland FISH วันนี้

ราคาปัจจุบัน Angland FISH (FISH) วันนี้ $ 0.00215816, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FISH เป็น USD คือ $ 0.00215816 ต่อ FISH.

Angland FISH มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 32,372 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 15.00M FISH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FISH เทรดระหว่าง $ 0.00210188 (ต่ำ) กับ $ 0.00216319 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01235112 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00191304

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FISH เคลื่อนไหว -0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 217.04.

Angland FISH (FISH) ข้อมูลการตลาด

$ 32.37K
$ 32.37K$ 32.37K

$ 217.04
$ 217.04$ 217.04

$ 43.16K
$ 43.16K$ 43.16K

15.00M
15.00M 15.00M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Angland FISH คือ $ 32.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 217.04 อุปทานหมุนเวียนของ FISH คือ 15.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 43.16K

ประวัติราคา Angland FISH USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00210188
$ 0.00210188$ 0.00210188
ต่ำสุด 24h
$ 0.00216319
$ 0.00216319$ 0.00216319
สูงสุด 24h

$ 0.00210188
$ 0.00210188$ 0.00210188

$ 0.00216319
$ 0.00216319$ 0.00216319

$ 0.01235112
$ 0.01235112$ 0.01235112

$ 0.00191304
$ 0.00191304$ 0.00191304

-0.14%

+0.46%

-10.79%

-10.79%

ประวัติราคา Angland FISH (FISH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Angland FISH เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Angland FISH เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002184155
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Angland FISH เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003446203
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Angland FISH เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000001997421821333

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.46%
30 วัน$ -0.0002184155-10.12%
60 วัน$ -0.0003446203-15.96%
90 วัน$ -0.0000001997421821333-0.00%

การคาดการณ์ราคา Angland FISH

การคาดการณ์ราคา Angland FISH (FISH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FISH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Angland FISH (FISH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Angland FISH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Angland FISH จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FISH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Angland FISH

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Angland FISH

ราคาปัจจุบันของ Angland FISH คือเท่าไร?

Angland FISH เทรดอยู่ที่ ฿0.0696924318042218944000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ FISH คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿1045373.56005406048000 FISH อยู่ในอันดับ #7777 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Angland FISH มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ FISH มีเท่าไร?

มีโทเคน 15000000.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Angland FISH เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0678750086002232992000 และ ฿0.0698548631957661896000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Angland FISH เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.3988488287734742208000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ FISH คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Gaming (GameFi),Base Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

FISH มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Angland FISH

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:15:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Angland FISH (FISH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Angland FISH

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.032400
$0.032400$0.032400

+95.19%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06946
$0.06946$0.06946

-2.41%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001763
$0.001763$0.001763

-27.29%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00829
$0.00829$0.00829

-5.58%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01479
$0.01479$0.01479

+110.98%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.032400
$0.032400$0.032400

+95.19%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.5545
$1.5545$1.5545

+104.53%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01675
$0.01675$0.01675

+52.27%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002068
$0.0002068$0.0002068

+36.95%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?