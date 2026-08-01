Angland FISH ราคา (FISH)
ราคาปัจจุบัน Angland FISH (FISH) วันนี้ $ 0.00215816, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FISH เป็น USD คือ $ 0.00215816 ต่อ FISH.
Angland FISH มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 32,372 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 15.00M FISH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FISH เทรดระหว่าง $ 0.00210188 (ต่ำ) กับ $ 0.00216319 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01235112 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00191304
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FISH เคลื่อนไหว -0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 217.04.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Angland FISH คือ $ 32.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 217.04 อุปทานหมุนเวียนของ FISH คือ 15.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 43.16K
-0.14%
+0.46%
-10.79%
-10.79%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Angland FISH เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Angland FISH เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002184155
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Angland FISH เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003446203
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Angland FISH เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000001997421821333
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.46%
|30 วัน
|$ -0.0002184155
|-10.12%
|60 วัน
|$ -0.0003446203
|-15.96%
|90 วัน
|$ -0.0000001997421821333
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Angland FISH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Angland FISH คือเท่าไร?
Angland FISH เทรดอยู่ที่ ฿0.0696924318042218944000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มาร์เก็ตแคปและอันดับของ FISH คือเท่าไร?
ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿1045373.56005406048000 FISH อยู่ในอันดับ #7777 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี
ปริมาณการเทรดรายวันของ Angland FISH มีมากเพียงใด?
มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง
จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ FISH มีเท่าไร?
มีโทเคน 15000000.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?
Angland FISH เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0678750086002232992000 และ ฿0.0698548631957661896000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน
Angland FISH เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.3988488287734742208000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว
พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ FISH คืออะไร?
พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Gaming (GameFi),Base Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --
FISH มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?
ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง
|เวลา (UTC+8)
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