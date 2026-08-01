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ราคาปัจจุบัน American AI Fund วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AAIF เท่ากับ 24,530 USD ติดตามการอัปเดตราคา AAIF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน American AI Fund วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AAIF เท่ากับ 24,530 USD ติดตามการอัปเดตราคา AAIF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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American AI Fund ราคา (AAIF)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AAIF เป็น USD

$0.00002451
$0.00002451$0.00002451
+69.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
American AI Fund (AAIF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:11:52 (UTC+8)

ราคา American AI Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน American AI Fund (AAIF) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 55.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AAIF เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AAIF.

American AI Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 24,530 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.96M AAIF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AAIF เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02111344 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AAIF เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

American AI Fund (AAIF) ข้อมูลการตลาด

$ 24.53K
$ 24.53K$ 24.53K

--
----

$ 24.53K
$ 24.53K$ 24.53K

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,061.165996
999,961,061.165996 999,961,061.165996

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ American AI Fund คือ $ 24.53K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AAIF คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999961061.165996 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 24.53K

ประวัติราคา American AI Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02111344
$ 0.02111344$ 0.02111344

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+55.22%

-16.36%

-16.36%

ประวัติราคา American AI Fund (AAIF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา American AI Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา American AI Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา American AI Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา American AI Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+55.22%
30 วัน$ 0-99.85%
60 วัน$ 0-99.60%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา American AI Fund

การคาดการณ์ราคา American AI Fund (AAIF) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AAIF ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา American AI Fund (AAIF) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ American AI Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา American AI Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AAIF ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา American AI Fund

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American AI Fund (AAIF) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ American AI Fund

ราคาปัจจุบันของ American AI Fund คือเท่าไร?

American AI Fund เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 55.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ AAIF คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿792135.59335617520000 AAIF อยู่ในอันดับ #8371 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ American AI Fund มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ AAIF มีเท่าไร?

มีโทเคน 999961061.165996 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

American AI Fund เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

American AI Fund เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.6818062503950266496000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ AAIF คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

AAIF มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ American AI Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:11:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ American AI Fund (AAIF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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