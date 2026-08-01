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ราคาปัจจุบัน American Account Trust Fund วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AATF เท่ากับ 10,273.99 USD ติดตามการอัปเดตราคา AATF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน American Account Trust Fund วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AATF เท่ากับ 10,273.99 USD ติดตามการอัปเดตราคา AATF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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American Account Trust Fund ราคา (AATF)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AATF เป็น USD

$0.00001027
$0.00001027$0.00001027
+0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
American Account Trust Fund (AATF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:11:37 (UTC+8)

ราคา American Account Trust Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน American Account Trust Fund (AATF) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.57% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AATF เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AATF.

American Account Trust Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 10,273.99 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1000.00M AATF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AATF เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00333064 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AATF เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

American Account Trust Fund (AATF) ข้อมูลการตลาด

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

--
----

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,511.685134
999,999,511.685134 999,999,511.685134

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ American Account Trust Fund คือ $ 10.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AATF คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999511.685134 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.27K

ประวัติราคา American Account Trust Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00333064
$ 0.00333064$ 0.00333064

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.57%

+6.12%

+6.12%

ประวัติราคา American Account Trust Fund (AATF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา American Account Trust Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา American Account Trust Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา American Account Trust Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา American Account Trust Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.57%
30 วัน$ 0-28.38%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา American Account Trust Fund

การคาดการณ์ราคา American Account Trust Fund (AATF) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AATF ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา American Account Trust Fund (AATF) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ American Account Trust Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา American Account Trust Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AATF ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา American Account Trust Fund

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American Account Trust Fund (AATF) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ American Account Trust Fund

ราคาปัจจุบันของ American Account Trust Fund คือเท่าไร?

American Account Trust Fund มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง 0.56% ในวันนี้

ชุมชนของ AATF เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ American Account Trust Fund อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ AATF ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

AATF เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.1075547693703958976000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 999999511.685134 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ American Account Trust Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:11:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ American Account Trust Fund (AATF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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