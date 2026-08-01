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ราคาปัจจุบัน Amelia the Patriot วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AMELIA เท่ากับ 20,747 USD ติดตามการอัปเดตราคา AMELIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Amelia the Patriot วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AMELIA เท่ากับ 20,747 USD ติดตามการอัปเดตราคา AMELIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Amelia the Patriot ราคา (AMELIA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AMELIA เป็น USD

$0.00002082
$0.00002082$0.00002082
+0.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Amelia the Patriot (AMELIA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:10:52 (UTC+8)

ราคา Amelia the Patriot วันนี้

ราคาปัจจุบัน Amelia the Patriot (AMELIA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AMELIA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AMELIA.

Amelia the Patriot มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 20,747 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 996.62M AMELIA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AMELIA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00186769 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AMELIA เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Amelia the Patriot (AMELIA) ข้อมูลการตลาด

$ 20.75K
$ 20.75K$ 20.75K

--
----

$ 20.75K
$ 20.75K$ 20.75K

996.62M
996.62M 996.62M

996,624,524.868003
996,624,524.868003 996,624,524.868003

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Amelia the Patriot คือ $ 20.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AMELIA คือ 996.62M โดยมีอุปทานรวมที่ 996624524.868003 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.75K

ประวัติราคา Amelia the Patriot USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00186769
$ 0.00186769$ 0.00186769

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.04%

-7.89%

-7.89%

ประวัติราคา Amelia the Patriot (AMELIA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Amelia the Patriot เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Amelia the Patriot เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Amelia the Patriot เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Amelia the Patriot เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.04%
30 วัน$ 0-11.90%
60 วัน$ 0-26.92%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Amelia the Patriot

การคาดการณ์ราคา Amelia the Patriot (AMELIA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AMELIA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Amelia the Patriot (AMELIA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Amelia the Patriot อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Amelia the Patriot จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AMELIA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Amelia the Patriot

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Amelia the Patriot (AMELIA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeParody MemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Amelia the Patriot

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Amelia the Patriot ใช้งาน?

Amelia the Patriot ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ AMELIA เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.03% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Amelia the Patriot อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Amelia the Patriot จัดอยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Parody Meme,Pump.fun Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ AMELIA กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Amelia the Patriot เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿669972.97820467048000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #8745 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ AMELIA จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 996624524.868003 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Amelia the Patriot ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา AMELIA มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Amelia the Patriot เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Amelia the Patriot

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:10:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Amelia the Patriot (AMELIA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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