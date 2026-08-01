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ราคาปัจจุบัน Altura Vault Tokens วันนี้ คือ 0.310756 USD มูลค่าตลาด AVLT เท่ากับ 9,209,810 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVLT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Altura Vault Tokens วันนี้ คือ 0.310756 USD มูลค่าตลาด AVLT เท่ากับ 9,209,810 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVLT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Altura Vault Tokens ราคา (AVLT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AVLT เป็น USD

$0.31076
$0.31076$0.31076
+0.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Altura Vault Tokens (AVLT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:09:22 (UTC+8)

ราคา Altura Vault Tokens วันนี้

ราคาปัจจุบัน Altura Vault Tokens (AVLT) วันนี้ $ 0.310756, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.88% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AVLT เป็น USD คือ $ 0.310756 ต่อ AVLT.

Altura Vault Tokens มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,209,810 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 29.64M AVLT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AVLT เทรดระหว่าง $ 0.303428 (ต่ำ) กับ $ 0.310814 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.098 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.08379

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AVLT เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -30.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.21K.

Altura Vault Tokens (AVLT) ข้อมูลการตลาด

$ 9.21M
$ 9.21M$ 9.21M

$ 1.21K
$ 1.21K$ 1.21K

$ 9.21M
$ 9.21M$ 9.21M

29.64M
29.64M 29.64M

29,636,850.467214
29,636,850.467214 29,636,850.467214

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Altura Vault Tokens คือ $ 9.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.21K อุปทานหมุนเวียนของ AVLT คือ 29.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 29636850.467214 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.21M

ประวัติราคา Altura Vault Tokens USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.303428
$ 0.303428$ 0.303428
ต่ำสุด 24h
$ 0.310814
$ 0.310814$ 0.310814
สูงสุด 24h

$ 0.303428
$ 0.303428$ 0.303428

$ 0.310814
$ 0.310814$ 0.310814

$ 1.098
$ 1.098$ 1.098

$ 0.08379
$ 0.08379$ 0.08379

-0.00%

+0.88%

-30.53%

-30.53%

ประวัติราคา Altura Vault Tokens (AVLT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Altura Vault Tokens เป็น USD เท่ากับ $ +0.00270811
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Altura Vault Tokens เป็น USD เท่ากับ $ -0.2010551543
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Altura Vault Tokens เป็น USD เท่ากับ $ -0.2222197199
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Altura Vault Tokens เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000167206786157

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00270811+0.88%
30 วัน$ -0.2010551543-64.69%
60 วัน$ -0.2222197199-71.50%
90 วัน$ -0.0000167206786157-0.00%

การคาดการณ์ราคา Altura Vault Tokens

การคาดการณ์ราคา Altura Vault Tokens (AVLT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AVLT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Altura Vault Tokens (AVLT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Altura Vault Tokens อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Altura Vault Tokens จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AVLT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Altura Vault Tokens

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เกี่ยวกับ Altura Vault Tokens

ราคาตลาดปัจจุบันของ Altura Vault Tokens คือเท่าไร?

Altura Vault Tokens มีมูลค่าอยู่ที่ ฿10.03509533016679904000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

AVLT มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ AVLT การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Altura Vault Tokens มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ AVLT คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 29636850.467214 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Altura Vault Tokens คือเท่าไร?

Altura Vault Tokens มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

AVLT มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Tokens อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Tokens โมเมนตัมของ AVLT จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Altura Vault Tokens

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:09:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Altura Vault Tokens (AVLT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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