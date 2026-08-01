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ราคาปัจจุบัน ALTSEASON วันนี้ คือ 0.00207926 USD มูลค่าตลาด ALTSZN เท่ากับ 2,079,160 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALTSZN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ALTSEASON วันนี้ คือ 0.00207926 USD มูลค่าตลาด ALTSZN เท่ากับ 2,079,160 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALTSZN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ALTSEASON ราคา (ALTSZN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ALTSZN เป็น USD

$0.00203429
$0.00203429$0.00203429
-5.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ALTSEASON (ALTSZN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:09:07 (UTC+8)

ราคา ALTSEASON วันนี้

ราคาปัจจุบัน ALTSEASON (ALTSZN) วันนี้ $ 0.00207926, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALTSZN เป็น USD คือ $ 0.00207926 ต่อ ALTSZN.

ALTSEASON มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,079,160 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.96M ALTSZN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALTSZN เทรดระหว่าง $ 0.00205926 (ต่ำ) กับ $ 0.00220005 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00904484 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00181343

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALTSZN เคลื่อนไหว -0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.62M.

ALTSEASON (ALTSZN) ข้อมูลการตลาด

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,115.258016
999,956,115.258016 999,956,115.258016

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ALTSEASON คือ $ 2.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.62M อุปทานหมุนเวียนของ ALTSZN คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999956115.258016 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.08M

ประวัติราคา ALTSEASON USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00205926
$ 0.00205926$ 0.00205926
ต่ำสุด 24h
$ 0.00220005
$ 0.00220005$ 0.00220005
สูงสุด 24h

$ 0.00205926
$ 0.00205926$ 0.00205926

$ 0.00220005
$ 0.00220005$ 0.00220005

$ 0.00904484
$ 0.00904484$ 0.00904484

$ 0.00181343
$ 0.00181343$ 0.00181343

-0.76%

-3.82%

-0.64%

-0.64%

ประวัติราคา ALTSEASON (ALTSZN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ALTSEASON เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ALTSEASON เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004456390
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ALTSEASON เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011354915
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ALTSEASON เป็น USD เท่ากับ $ +0.000001898885264389

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.82%
30 วัน$ -0.0004456390-21.43%
60 วัน$ -0.0011354915-54.61%
90 วัน$ +0.000001898885264389+0.00%

การคาดการณ์ราคา ALTSEASON

การคาดการณ์ราคา ALTSEASON (ALTSZN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ALTSZN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ALTSEASON (ALTSZN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ALTSEASON อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ALTSEASON จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ALTSZN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ALTSEASON

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ALTSEASON (ALTSZN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ ALTSEASON

มูลค่าปัจจุบันของ ALTSEASON วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ ALTSEASON เทรดที่ราคา ฿0.0671445517261215184000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -3.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ ALTSZN มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ ALTSEASON มีสภาพคล่องอย่างไร?

ALTSEASON มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ ALTSZN เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.0664987012627247184000 ถึง ฿0.0710451655998064920000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ ALTSZN ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ ALTSEASON อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ ALTSZN อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ALTSEASON

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:09:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ALTSEASON (ALTSZN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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