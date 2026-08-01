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ราคาปัจจุบัน Aliens are real วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ALIENS เท่ากับ 263,548 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALIENS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aliens are real วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ALIENS เท่ากับ 263,548 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALIENS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aliens are real ราคา (ALIENS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ALIENS เป็น USD

$0.00026478
$0.00026478$0.00026478
-7.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aliens are real (ALIENS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:03:13 (UTC+8)

ราคา Aliens are real วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aliens are real (ALIENS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALIENS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ALIENS.

Aliens are real มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 263,548 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 995.34M ALIENS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALIENS เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALIENS เคลื่อนไหว -1.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 16.92K.

Aliens are real (ALIENS) ข้อมูลการตลาด

$ 263.55K
$ 263.55K$ 263.55K

$ 16.92K
$ 16.92K$ 16.92K

$ 263.55K
$ 263.55K$ 263.55K

995.34M
995.34M 995.34M

995,343,035.482841
995,343,035.482841 995,343,035.482841

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aliens are real คือ $ 263.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 16.92K อุปทานหมุนเวียนของ ALIENS คือ 995.34M โดยมีอุปทานรวมที่ 995343035.482841 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 263.55K

ประวัติราคา Aliens are real USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.20%

-6.60%

+5.77%

+5.77%

ประวัติราคา Aliens are real (ALIENS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aliens are real เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aliens are real เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aliens are real เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aliens are real เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.60%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Aliens are real

การคาดการณ์ราคา Aliens are real (ALIENS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ALIENS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aliens are real (ALIENS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aliens are real อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aliens are real จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ALIENS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aliens are real

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Aliens are real (ALIENS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Aliens are real

ราคาปัจจุบันของ Aliens are real คือเท่าไร?

Aliens are real ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -6.60% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

ALIENS เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -6.60% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก ALIENS กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Aliens are real มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ALIENS แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Aliens are real ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿8510629.89636499232000 ส่งผลให้ ALIENS อยู่ในอันดับที่ #4330 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

ALIENS มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Aliens are real มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ ALIENS อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 995343035.482841 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aliens are real

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:03:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aliens are real (ALIENS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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