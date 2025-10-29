ราคาปัจจุบัน AlgonFX วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ALG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AlgonFX วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ALG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ALG

ข้อมูลราคา ALG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ALG

โทเคโนมิกส์ ALG

การคาดการณ์ราคา ALG

AlgonFX (ALG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:48:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AlgonFX (ALG) (USD)

ราคาเรียลไทม์ AlgonFX (ALG) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดALG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ALG คือ $ 0.00107509 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ALG มีการเปลี่ยนแปลง -4.61% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -19.96% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -31.77% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AlgonFX (ALG) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AlgonFX คือ $ 473.67K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ALG คือ 999.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 999944220.9414437 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 473.67K

ประวัติราคา AlgonFX (ALG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AlgonFX เป็น USD เท่ากับ $ -0.000118823468648573
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AlgonFX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AlgonFX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AlgonFX เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000118823468648573-19.96%
30 วัน$ 0+64.54%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ AlgonFX (ALG)

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.

AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.

In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา AlgonFX (USD)

AlgonFX (ALG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AlgonFX (ALG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AlgonFX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AlgonFX ตอนนี้!

ALG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ AlgonFX (ALG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AlgonFX (ALG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ALGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AlgonFX (ALG)

วันนี้ AlgonFX (ALG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ALG เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ALG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ALG เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AlgonFX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ALG คือ $ 473.67K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ALG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ALG คือ 999.94M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ALG คือเท่าใด?
ALG ถึงราคา ATH ที่ 0.00107509 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ALG คือเท่าไร?
ALG ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ALG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ALG คือ -- USD
ปีนี้ ALG จะสูงขึ้นอีกไหม?
ALG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ALG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:48:52 (UTC+8)

