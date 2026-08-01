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ราคาปัจจุบัน Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares วันนี้ คือ 0.618015 USD มูลค่าตลาด WMKT เท่ากับ 267,034 USD ติดตามการอัปเดตราคา WMKT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares วันนี้ คือ 0.618015 USD มูลค่าตลาด WMKT เท่ากับ 267,034 USD ติดตามการอัปเดตราคา WMKT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares ราคา (WMKT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WMKT เป็น USD

$0.618015
$0.618015$0.618015
-49.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:01:28 (UTC+8)

ราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) วันนี้ $ 0.618015, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WMKT เป็น USD คือ $ 0.618015 ต่อ WMKT.

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 267,034 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 432.08K WMKT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WMKT เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.36 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.610857

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WMKT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -49.74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 24.72.

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) ข้อมูลการตลาด

$ 267.03K
$ 267.03K$ 267.03K

$ 24.72
$ 24.72$ 24.72

$ 267.03K
$ 267.03K$ 267.03K

432.08K
432.08K 432.08K

432,084.0
432,084.0 432,084.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares คือ $ 267.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 24.72 อุปทานหมุนเวียนของ WMKT คือ 432.08K โดยมีอุปทานรวมที่ 432084.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 267.03K

ประวัติราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 4.36
$ 4.36$ 4.36

$ 0.610857
$ 0.610857$ 0.610857

--

--

-49.74%

-49.74%

ประวัติราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares เป็น USD เท่ากับ $ -0.4564579684
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares เป็น USD เท่ากับ $ -0.4685417684
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.4564579684-73.85%
60 วัน$ -0.4685417684-75.81%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares

การคาดการณ์ราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WMKT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WMKT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares

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Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Aktionariat EcosystemEthereum EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares

ราคาสดของ Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿19.95726370680866760000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ WMKT อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿8623201.63213505456000 Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares อยู่ในอันดับที่ #4331 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

WMKT มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ WMKT มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (432084.0 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:01:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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