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ราคาปัจจุบัน Aktionariat Switzerlend AG Shares วันนี้ คือ 81.93 USD มูลค่าตลาด LENDS เท่ากับ 2,234,874 USD ติดตามการอัปเดตราคา LENDS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aktionariat Switzerlend AG Shares วันนี้ คือ 81.93 USD มูลค่าตลาด LENDS เท่ากับ 2,234,874 USD ติดตามการอัปเดตราคา LENDS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aktionariat Switzerlend AG Shares ราคา (LENDS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LENDS เป็น USD

$81.93
$81.93$81.93
-2.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:01:13 (UTC+8)

ราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) วันนี้ $ 81.93, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LENDS เป็น USD คือ $ 81.93 ต่อ LENDS.

Aktionariat Switzerlend AG Shares มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,234,874 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 27.28K LENDS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LENDS เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 86.92 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 81.88

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LENDS เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 81.93.

Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) ข้อมูลการตลาด

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

$ 81.93
$ 81.93$ 81.93

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

27.28K
27.28K 27.28K

27,277.0
27,277.0 27,277.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aktionariat Switzerlend AG Shares คือ $ 2.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 81.93 อุปทานหมุนเวียนของ LENDS คือ 27.28K โดยมีอุปทานรวมที่ 27277.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.23M

ประวัติราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

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$ 86.92
$ 86.92$ 86.92

$ 81.88
$ 81.88$ 81.88

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares เป็น USD เท่ากับ $ -2.2086853260
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares เป็น USD เท่ากับ $ -4.4624485380
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -2.2086853260-2.69%
60 วัน$ -4.4624485380-5.44%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares

การคาดการณ์ราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LENDS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aktionariat Switzerlend AG Shares อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LENDS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aktionariat Switzerlend AG Shares

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Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Aktionariat EcosystemEthereum EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ Aktionariat Switzerlend AG Shares

ราคาปัจจุบันของ Aktionariat Switzerlend AG Shares คือเท่าไร?

Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) ซื้อขายอยู่ที่ ฿2645.7264233049912000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Aktionariat Switzerlend AG Shares มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem LENDS มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ LENDS ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LENDS มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Aktionariat Switzerlend AG Shares มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 27277.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ LENDS คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Aktionariat Switzerlend AG Shares ครองอันดับตลาดที่ #2121 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿72169720.42667300016000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Aktionariat Switzerlend AG Shares มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Aktionariat Switzerlend AG Shares เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem LENDS แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aktionariat Switzerlend AG Shares

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:01:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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