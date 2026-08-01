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ราคาปัจจุบัน AI Powered Finance วันนี้ คือ 0.647121 USD มูลค่าตลาด AIPF เท่ากับ 38,349,060 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIPF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AI Powered Finance วันนี้ คือ 0.647121 USD มูลค่าตลาด AIPF เท่ากับ 38,349,060 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIPF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AI Powered Finance ราคา (AIPF)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AIPF เป็น USD

$0.64374
$0.64374$0.64374
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AI Powered Finance (AIPF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:56:56 (UTC+8)

ราคา AI Powered Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน AI Powered Finance (AIPF) วันนี้ $ 0.647121, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AIPF เป็น USD คือ $ 0.647121 ต่อ AIPF.

AI Powered Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 38,349,060 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 59.26M AIPF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AIPF เทรดระหว่าง $ 0.64352 (ต่ำ) กับ $ 0.665784 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.23 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.610717

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AIPF เคลื่อนไหว +0.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -14.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 355.79K.

AI Powered Finance (AIPF) ข้อมูลการตลาด

$ 38.35M
$ 38.35M$ 38.35M

$ 355.79K
$ 355.79K$ 355.79K

$ 38.35M
$ 38.35M$ 38.35M

59.26M
59.26M 59.26M

59,260,422.62898434
59,260,422.62898434 59,260,422.62898434

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AI Powered Finance คือ $ 38.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 355.79K อุปทานหมุนเวียนของ AIPF คือ 59.26M โดยมีอุปทานรวมที่ 59260422.62898434 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 38.35M

ประวัติราคา AI Powered Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.64352
$ 0.64352$ 0.64352
ต่ำสุด 24h
$ 0.665784
$ 0.665784$ 0.665784
สูงสุด 24h

$ 0.64352
$ 0.64352$ 0.64352

$ 0.665784
$ 0.665784$ 0.665784

$ 2.23
$ 2.23$ 2.23

$ 0.610717
$ 0.610717$ 0.610717

+0.47%

-2.26%

-14.88%

-14.88%

ประวัติราคา AI Powered Finance (AIPF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AI Powered Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.014983866465677176
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AI Powered Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.3257557932
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AI Powered Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.4558975210
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AI Powered Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000002225526518

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.014983866465677176-2.26%
30 วัน$ -0.3257557932-50.33%
60 วัน$ -0.4558975210-70.45%
90 วัน$ -0.0000002225526518-0.00%

การคาดการณ์ราคา AI Powered Finance

การคาดการณ์ราคา AI Powered Finance (AIPF) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AIPF ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AI Powered Finance (AIPF) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AI Powered Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AI Powered Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AIPF ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AI Powered Finance

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เกี่ยวกับ AI Powered Finance

ราคาปัจจุบันของ AI Powered Finance คือเท่าไร?

AI Powered Finance (AIPF) ซื้อขายอยู่ที่ ฿20.89821595812778794000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -2.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

AI Powered Finance มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem AIPF มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ AIPF ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AIPF มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ AI Powered Finance มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 59260422.62898434 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ AIPF คือเท่าไร?

ปัจจุบัน AI Powered Finance ครองอันดับตลาดที่ #513 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1238449899.89692812840000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AI Powered Finance มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -2.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

AI Powered Finance เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem AIPF แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AI Powered Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:56:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AI Powered Finance (AIPF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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