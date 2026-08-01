AFK Heroes Idle RPG ราคา (AFKHERO)
ราคาปัจจุบัน AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AFKHERO เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AFKHERO.
AFK Heroes Idle RPG มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 43,612 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 944.82M AFKHERO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AFKHERO เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AFKHERO เคลื่อนไหว +2.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AFK Heroes Idle RPG คือ $ 43.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AFKHERO คือ 944.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 944815057.987465 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 43.61K
+2.14%
+11.35%
-1.03%
-1.03%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AFK Heroes Idle RPG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AFK Heroes Idle RPG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AFK Heroes Idle RPG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AFK Heroes Idle RPG เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+11.35%
|30 วัน
|$ 0
|-49.58%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ AFK Heroes Idle RPG อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ AFK Heroes Idle RPG คือเท่าไร?
ราคาสดของ AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ
AFK Heroes Idle RPG ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?
ปัจจุบัน AFK Heroes Idle RPG อยู่ในอันดับที่ #7225 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1408412.01933775768000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ AFKHERO มีเท่าไร?
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ AFKHERO คือ 944815057.987465 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ AFK Heroes Idle RPG เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AFK Heroes Idle RPG เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด
AFK Heroes Idle RPG ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?
AFK Heroes Idle RPG เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้
การซื้อขายของ AFKHERO ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?
ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น
อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ AFK Heroes Idle RPG?
การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 11.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Pump.fun Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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