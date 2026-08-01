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ราคาปัจจุบัน AFK Heroes Idle RPG วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AFKHERO เท่ากับ 43,612 USD ติดตามการอัปเดตราคา AFKHERO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AFK Heroes Idle RPG วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AFKHERO เท่ากับ 43,612 USD ติดตามการอัปเดตราคา AFKHERO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AFK Heroes Idle RPG ราคา (AFKHERO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AFKHERO เป็น USD

$0.00004552
$0.00004552$0.00004552
+9.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:53:00 (UTC+8)

ราคา AFK Heroes Idle RPG วันนี้

ราคาปัจจุบัน AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AFKHERO เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AFKHERO.

AFK Heroes Idle RPG มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 43,612 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 944.82M AFKHERO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AFKHERO เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AFKHERO เคลื่อนไหว +2.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) ข้อมูลการตลาด

$ 43.61K
$ 43.61K$ 43.61K

--
----

$ 43.61K
$ 43.61K$ 43.61K

944.82M
944.82M 944.82M

944,815,057.987465
944,815,057.987465 944,815,057.987465

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AFK Heroes Idle RPG คือ $ 43.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AFKHERO คือ 944.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 944815057.987465 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 43.61K

ประวัติราคา AFK Heroes Idle RPG USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.14%

+11.35%

-1.03%

-1.03%

ประวัติราคา AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AFK Heroes Idle RPG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AFK Heroes Idle RPG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AFK Heroes Idle RPG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AFK Heroes Idle RPG เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+11.35%
30 วัน$ 0-49.58%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา AFK Heroes Idle RPG

การคาดการณ์ราคา AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AFKHERO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AFK Heroes Idle RPG อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AFK Heroes Idle RPG จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AFKHERO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AFK Heroes Idle RPG

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AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Gaming (GameFi)Play To EarnPump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ AFK Heroes Idle RPG

ราคาปัจจุบันของ AFK Heroes Idle RPG คือเท่าไร?

ราคาสดของ AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

AFK Heroes Idle RPG ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน AFK Heroes Idle RPG อยู่ในอันดับที่ #7225 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1408412.01933775768000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ AFKHERO มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ AFKHERO คือ 944815057.987465 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ AFK Heroes Idle RPG เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AFK Heroes Idle RPG เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

AFK Heroes Idle RPG ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

AFK Heroes Idle RPG เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ AFKHERO ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ AFK Heroes Idle RPG?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 11.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Pump.fun Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AFK Heroes Idle RPG

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:53:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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