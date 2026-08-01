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ราคาปัจจุบัน AEON CITY วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AEONCITY เท่ากับ 22,762 USD ติดตามการอัปเดตราคา AEONCITY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AEON CITY วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AEONCITY เท่ากับ 22,762 USD ติดตามการอัปเดตราคา AEONCITY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AEON CITY ราคา (AEONCITY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AEONCITY เป็น USD

$0.000000227621
$0.000000227621$0.000000227621
+2.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AEON CITY (AEONCITY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:52:01 (UTC+8)

ราคา AEON CITY วันนี้

ราคาปัจจุบัน AEON CITY (AEONCITY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AEONCITY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AEONCITY.

AEON CITY มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 22,762 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00B AEONCITY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AEONCITY เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AEONCITY เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

AEON CITY (AEONCITY) ข้อมูลการตลาด

$ 22.76K
$ 22.76K$ 22.76K

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$ 22.76K
$ 22.76K$ 22.76K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AEON CITY คือ $ 22.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AEONCITY คือ 100.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 22.76K

ประวัติราคา AEON CITY USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ประวัติราคา AEON CITY (AEONCITY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AEON CITY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AEON CITY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AEON CITY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AEON CITY เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0+3.12%
60 วัน$ 0--
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา AEON CITY

การคาดการณ์ราคา AEON CITY (AEONCITY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AEONCITY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AEON CITY (AEONCITY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AEON CITY อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AEON CITY จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AEONCITY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AEON CITY

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เกี่ยวกับ AEON CITY

ราคาปัจจุบันของ AEON CITY คือเท่าไร?

AEON CITY ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ AEON CITY คือ ฿ ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ AEONCITY ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿735079.20719448868000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #8528 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ AEON CITY เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ AEONCITY

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 100000000000.0 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

AEON CITY อยู่ในหมวดหมู่ใด?

AEON CITY อยู่ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ AEONCITY อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ AEONCITY สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AEON CITY

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:52:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AEON CITY (AEONCITY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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