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ราคาปัจจุบัน abrdn Physical Platinum Shares xStock วันนี้ คือ 15.81 USD มูลค่าตลาด PPLTX เท่ากับ 187,752 USD ติดตามการอัปเดตราคา PPLTX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน abrdn Physical Platinum Shares xStock วันนี้ คือ 15.81 USD มูลค่าตลาด PPLTX เท่ากับ 187,752 USD ติดตามการอัปเดตราคา PPLTX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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abrdn Physical Platinum Shares xStock ราคา (PPLTX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PPLTX เป็น USD

$15.81
$15.81$15.81
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:50:42 (UTC+8)

ราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) วันนี้ $ 15.81, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PPLTX เป็น USD คือ $ 15.81 ต่อ PPLTX.

abrdn Physical Platinum Shares xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 187,752 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.87K PPLTX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PPLTX เทรดระหว่าง $ 15.81 (ต่ำ) กับ $ 15.81 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2,000.03 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 14.14

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PPLTX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 621.89.

abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) ข้อมูลการตลาด

$ 187.75K
$ 187.75K$ 187.75K

$ 621.89
$ 621.89$ 621.89

$ 77.64M
$ 77.64M$ 77.64M

11.87K
11.87K 11.87K

4,910,090.865251596
4,910,090.865251596 4,910,090.865251596

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ abrdn Physical Platinum Shares xStock คือ $ 187.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 621.89 อุปทานหมุนเวียนของ PPLTX คือ 11.87K โดยมีอุปทานรวมที่ 4910090.865251596 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 77.64M

ประวัติราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 15.81
$ 15.81$ 15.81
ต่ำสุด 24h
$ 15.81
$ 15.81$ 15.81
สูงสุด 24h

$ 15.81
$ 15.81$ 15.81

$ 15.81
$ 15.81$ 15.81

$ 2,000.03
$ 2,000.03$ 2,000.03

$ 14.14
$ 14.14$ 14.14

--

0.00%

-1.61%

-1.61%

ประวัติราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock เป็น USD เท่ากับ $ +1.4690146080
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.2926304520
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +1.4690146080+9.29%
60 วัน$ -0.2926304520-1.85%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock

การคาดการณ์ราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PPLTX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ abrdn Physical Platinum Shares xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PPLTX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา abrdn Physical Platinum Shares xStock

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abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ abrdn Physical Platinum Shares xStock

ราคาปัจจุบันของ abrdn Physical Platinum Shares xStock คือเท่าไร?

abrdn Physical Platinum Shares xStock เทรดอยู่ที่ ฿510.5703482007234000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ PPLTX คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿6063289.31153587728000 PPLTX อยู่ในอันดับ #4804 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ abrdn Physical Platinum Shares xStock มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ PPLTX มีเท่าไร?

มีโทเคน 11873.50795744174 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

abrdn Physical Platinum Shares xStock เคลื่อนไหวระหว่าง ฿510.5703482007234000 และ ฿510.5703482007234000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

abrdn Physical Platinum Shares xStock เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿64589.2481664701342000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ PPLTX คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

PPLTX มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ abrdn Physical Platinum Shares xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:50:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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