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ราคาปัจจุบัน aarna atvPTmax วันนี้ คือ 1.025 USD มูลค่าตลาด ATVPTMAX เท่ากับ 354,772 USD ติดตามการอัปเดตราคา ATVPTMAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน aarna atvPTmax วันนี้ คือ 1.025 USD มูลค่าตลาด ATVPTMAX เท่ากับ 354,772 USD ติดตามการอัปเดตราคา ATVPTMAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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aarna atvPTmax ราคา (ATVPTMAX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ATVPTMAX เป็น USD

$1.025
$1.025$1.025
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
aarna atvPTmax (ATVPTMAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:49:27 (UTC+8)

ราคา aarna atvPTmax วันนี้

ราคาปัจจุบัน aarna atvPTmax (ATVPTMAX) วันนี้ $ 1.025, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ATVPTMAX เป็น USD คือ $ 1.025 ต่อ ATVPTMAX.

aarna atvPTmax มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 354,772 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 346.09K ATVPTMAX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ATVPTMAX เทรดระหว่าง $ 1.025 (ต่ำ) กับ $ 1.025 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.025 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.006

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ATVPTMAX เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

aarna atvPTmax (ATVPTMAX) ข้อมูลการตลาด

$ 354.77K
$ 354.77K$ 354.77K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 354.77K
$ 354.77K$ 354.77K

346.09K
346.09K 346.09K

346,094.7214814895
346,094.7214814895 346,094.7214814895

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aarna atvPTmax คือ $ 354.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ ATVPTMAX คือ 346.09K โดยมีอุปทานรวมที่ 346094.7214814895 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 354.77K

ประวัติราคา aarna atvPTmax USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
ต่ำสุด 24h
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
สูงสุด 24h

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

0.00%

-0.00%

+0.00%

+0.00%

ประวัติราคา aarna atvPTmax (ATVPTMAX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atvPTmax เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atvPTmax เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atvPTmax เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002687550
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atvPTmax เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000718099412537

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ -0.0002687550-0.02%
90 วัน$ -0.0000718099412537-0.00%

การคาดการณ์ราคา aarna atvPTmax

การคาดการณ์ราคา aarna atvPTmax (ATVPTMAX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ATVPTMAX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา aarna atvPTmax (ATVPTMAX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ aarna atvPTmax อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา aarna atvPTmax จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ATVPTMAX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา aarna atvPTmax

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เกี่ยวกับ aarna atvPTmax

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ aarna atvPTmax ใช้งาน?

aarna atvPTmax ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ ATVPTMAX เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿33.10149316291850000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.00% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

aarna atvPTmax อยู่ในหมวดหมู่ใด?

aarna atvPTmax จัดอยู่ในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,aarna Vault Tokens การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ ATVPTMAX กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ aarna atvPTmax เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿11457056.51940968008000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #3979 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ ATVPTMAX จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 346094.7214814895 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ aarna atvPTmax ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ATVPTMAX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา aarna atvPTmax เคลื่อนไหวระหว่าง ฿33.10149316291850000 และ ฿33.10149316291850000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ aarna atvPTmax

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:49:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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