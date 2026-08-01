aarna atvPTmax ราคา (ATVPTMAX)
ราคาปัจจุบัน aarna atvPTmax (ATVPTMAX) วันนี้ $ 1.025, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ATVPTMAX เป็น USD คือ $ 1.025 ต่อ ATVPTMAX.
aarna atvPTmax มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 354,772 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 346.09K ATVPTMAX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ATVPTMAX เทรดระหว่าง $ 1.025 (ต่ำ) กับ $ 1.025 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.025 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.006
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ATVPTMAX เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aarna atvPTmax คือ $ 354.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ ATVPTMAX คือ 346.09K โดยมีอุปทานรวมที่ 346094.7214814895 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 354.77K
0.00%
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ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atvPTmax เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atvPTmax เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atvPTmax เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002687550
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atvPTmax เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000718099412537
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.00%
|30 วัน
|$ 0
|--
|60 วัน
|$ -0.0002687550
|-0.02%
|90 วัน
|$ -0.0000718099412537
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ aarna atvPTmax อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ aarna atvPTmax ใช้งาน?
aarna atvPTmax ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย
ราคาปัจจุบันของ ATVPTMAX เป็นเท่าไร?
โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿33.10149316291850000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.00% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์
aarna atvPTmax อยู่ในหมวดหมู่ใด?
aarna atvPTmax จัดอยู่ในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,aarna Vault Tokens การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ ATVPTMAX กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI
มูลค่าตามราคาตลาดของ aarna atvPTmax เป็นเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿11457056.51940968008000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #3979 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ ATVPTMAX จำนวนเท่าไร?
มีโทเคน 346094.7214814895 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ
การซื้อขายของ aarna atvPTmax ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?
ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ATVPTMAX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด
ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา aarna atvPTmax เคลื่อนไหวระหว่าง ฿33.10149316291850000 และ ฿33.10149316291850000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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