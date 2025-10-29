ราคาปัจจุบัน aarna atv 808 วันนี้ คือ 127.77 USD ติดตามการอัปเดตราคา ATV808 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ATV808 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน aarna atv 808 วันนี้ คือ 127.77 USD ติดตามการอัปเดตราคา ATV808 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ATV808 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

aarna atv 808 ราคา (ATV808)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ATV808 เป็น USD

$127.77
-2.90%1D
aarna atv 808 (ATV808) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:23:35 (UTC+8)

ข้อมูลราคา aarna atv 808 (ATV808) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 128.17
ต่ำสุด 24h
$ 132.13
สูงสุด 24h

$ 128.17
$ 132.13
$ 185.98
$ 105.08
-0.48%

-2.90%

+0.62%

+0.62%

ราคาเรียลไทม์ aarna atv 808 (ATV808) คือ $127.77 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดATV808 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 128.17 และราคาสูงสุด $ 132.13 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ATV808 คือ $ 185.98 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 105.08

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ATV808 มีการเปลี่ยนแปลง -0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

aarna atv 808 (ATV808) ข้อมูลการตลาด

$ 51.79K
--
$ 51.79K
405.35
405.3522277074127
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aarna atv 808 คือ $ 51.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ATV808 คือ 405.35 โดยมีอุปทานรวมที่ 405.3522277074127 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 51.79K

ประวัติราคา aarna atv 808 (ATV808) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atv 808 เป็น USD เท่ากับ $ -3.8359
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atv 808 เป็น USD เท่ากับ $ -15.3740785740
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atv 808 เป็น USD เท่ากับ $ -24.6565946280
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atv 808 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -3.8359-2.90%
30 วัน$ -15.3740785740-12.03%
60 วัน$ -24.6565946280-19.29%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ aarna atv 808 (ATV808)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา aarna atv 808 (USD)

aarna atv 808 (ATV808) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ aarna atv 808 (ATV808) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ aarna atv 808

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา aarna atv 808 ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ aarna atv 808 (ATV808)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ aarna atv 808 (ATV808) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ATV808โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ aarna atv 808 (ATV808)

วันนี้ aarna atv 808 (ATV808) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ATV808 เป็นUSD คือ 127.77 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ATV808 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ATV808 เป็น USD คือ $ 127.77 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ aarna atv 808 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ATV808 คือ $ 51.79K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ATV808 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ATV808 คือ 405.35 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ATV808 คือเท่าใด?
ATV808 ถึงราคา ATH ที่ 185.98 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ATV808 คือเท่าไร?
ATV808 ถึงราคา ATL ที่ 105.08 USD
ปริมาณการเทรดของ ATV808 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ATV808 คือ -- USD
ปีนี้ ATV808 จะสูงขึ้นอีกไหม?
ATV808 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ATV808 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ aarna atv 808 (ATV808)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

