ราคาเรียลไทม์ aarna atv 808 (ATV808) คือ $127.77 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดATV808 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 128.17 และราคาสูงสุด $ 132.13 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ATV808 คือ $ 185.98 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 105.08
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ATV808 มีการเปลี่ยนแปลง -0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aarna atv 808 คือ $ 51.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ATV808 คือ 405.35 โดยมีอุปทานรวมที่ 405.3522277074127 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 51.79K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atv 808 เป็น USD เท่ากับ $ -3.8359
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atv 808 เป็น USD เท่ากับ $ -15.3740785740
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atv 808 เป็น USD เท่ากับ $ -24.6565946280
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna atv 808 เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -3.8359
|-2.90%
|30 วัน
|$ -15.3740785740
|-12.03%
|60 วัน
|$ -24.6565946280
|-19.29%
|90 วัน
|$ 0
|--
aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ aarna atv 808 (ATV808) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ATV808โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
