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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล LayerZero รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล LayerZero รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ZRO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZRO

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค LayerZero (ZRO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค LayerZero (ZRO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ LayerZero ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ZRO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ LayerZero ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา LayerZero (ZRO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.7692---10.76%-1.92%-41.82%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา LayerZero

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค LayerZero

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ LayerZero จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 18
เป็นกลาง 1
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.7685
0.7684
R2
0.7684
0.7683
R1
0.7683
0.7683
PP
0.7682
0.7682
S1
0.7681
0.7681
S2
0.768
0.7681
S3
0.7679
0.768

สัญญาณตลาด LayerZero

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.41M
$4.46 M
$4.87 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.53 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.60 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.79 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.76 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน LayerZero

การไหลเข้าสุทธิราคา ZROUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-17-$0.01 M0.77
2026-08-16-$0.10 M0.77
2026-08-15$0.30 M0.79
2026-08-14$0.11 M0.78
2026-08-13$0.15 M0.81

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด LayerZero (ZRO) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZRO/USDT
$0.7692
$0.7692$0.7692
-0.49%
180.85K (USDT)
ZRO/USDC
$0.7692
$0.7692$0.7692
-0.42%
70.07K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ZRO เป็น USD

จำนวน

ZRO
ZRO
USD
USD

1 ZRO = 0.7692 USD

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