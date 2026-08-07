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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ZkPass รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ZkPass รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา ZKP

ZKP คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZKP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZKP

โทเคโนมิกส์ ZKP

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค zkPass (ZKP) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค zkPass (ZKP) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ zkPass ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ZKP เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ zkPass ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา zkPass (ZKP)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.04063---10.47%-11.31%-42.00%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา zkPass

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ZkPass

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ ZkPass จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 18
เป็นกลาง 1
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.04069
0.04068
R2
0.04068
0.04067
R1
0.04067
0.04067
PP
0.04066
0.04066
S1
0.04065
0.04065
S2
0.04064
0.04065
S3
0.04063
0.04064

สัญญาณตลาด ZkPass

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.17M
$1.54 M
$1.72 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.08 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.35 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.34 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน ZkPass

การไหลเข้าสุทธิราคา ZKPUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-17$0.00 M0.04
2026-08-16$0.00 M0.04
2026-08-15-$0.17 M0.04
2026-08-14$0.01 M0.04
2026-08-13-$0.04 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด zkPass (ZKP) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZKP/USDT
$0.04063
$0.04063$0.04063
-0.75%
1.73M (USDT)
ZKP/USDC
$0.04058
$0.04058$0.04058
-0.85%
1.36M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ZKP เป็น USD

จำนวน

ZKP
ZKP
USD
USD

1 ZKP = 0.04063 USD

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