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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Boundless รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Boundless รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา ZKC

ZKC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZKC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZKC

โทเคโนมิกส์ ZKC

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Boundless (ZKC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Boundless (ZKC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Boundless ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ZKC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Boundless ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Boundless (ZKC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03784---3.84%-11.68%-44.83%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Boundless

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Boundless

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Boundless จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 13
เป็นกลาง 5
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 11เป็นกลาง 2ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03774
0.03774
R2
0.03774
0.03773
R1
0.03773
0.03773
PP
0.03773
0.03773
S1
0.03772
0.03772
S2
0.03772
0.03772
S3
0.03771
0.03772

สัญญาณตลาด Boundless

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.00M
$1.34 M
$1.34 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.07 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.07 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Boundless

การไหลเข้าสุทธิราคา ZKCUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-17$0.00 M0.04
2026-08-16-$0.02 M0.04
2026-08-15-$0.01 M0.04
2026-08-14$0.00 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Boundless (ZKC) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZKC/USDT
$0.03784
$0.03784$0.03784
-0.05%
1.64M (USDT)
ZKC/USDC
$0.03781
$0.03781$0.03781
-0.10%
1.47M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ZKC เป็น USD

จำนวน

ZKC
ZKC
USD
USD

1 ZKC = 0.03784 USD

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