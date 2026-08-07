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เอกสารไวท์เปเปอร์ ZEREBRO

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โทเคโนมิกส์ ZEREBRO

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Zerebro (ZEREBRO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Zerebro (ZEREBRO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Zerebro ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ZEREBRO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Zerebro ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Zerebro (ZEREBRO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.042641--+16.78%+26.17%+85.49%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Zerebro

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Zerebro

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Zerebro จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 5
เป็นกลาง 2
ซื้อ 19
Moving Averages:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 0ซื้อ 11
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 2ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.042728
0.042724
R2
0.042724
0.04272
R1
0.04272
0.042719
PP
0.042716
0.042716
S1
0.042712
0.042712
S2
0.042708
0.042711
S3
0.042704
0.042708

สัญญาณตลาด Zerebro

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.41M
$10.10 M
$10.51 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.27 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.25 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.41 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.42 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Zerebro

การไหลเข้าสุทธิราคา ZEREBROUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-17-$0.02 M0.04
2026-08-16-$0.24 M0.04
2026-08-15$0.01 M0.04
2026-08-14-$0.01 M0.04
2026-08-13$0.02 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZEREBRO/USDT
$0.042646
$0.042646$0.042646
-2.16%
3.99M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ZEREBRO เป็น USD

จำนวน

ZEREBRO
ZEREBRO
USD
USD

1 ZEREBRO = 0.042641 USD

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