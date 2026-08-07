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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Zerebro (ZEREBRO) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Zerebro (ZEREBRO)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.042641
|--
|+16.78%
|+26.17%
|+85.49%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Zerebro
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Zerebro จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ซื้อ
|ขาย 3
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 11
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ซื้อทันที
|ขาย 2
|เป็นกลาง 2
|ซื้อ 8
สัญญาณตลาด Zerebro
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Zerebro
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-17
|-$0.02 M
|0.04
|2026-08-16
|-$0.24 M
|0.04
|2026-08-15
|$0.01 M
|0.04
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.04
|2026-08-13
|$0.02 M
|0.04
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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