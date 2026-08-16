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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล XUSD รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล XUSD รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XUSD

ข้อมูลราคา XUSD

XUSD คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XUSD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XUSD

โทเคโนมิกส์ XUSD

การคาดการณ์ราคา XUSD

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XUSD คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค XUSD (XUSD) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XUSD (XUSD) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ XUSD ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XUSD เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ XUSD ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา XUSD (XUSD)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.001--0.00%0.00%+0.04%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา XUSD

กระแสเงินทุน XUSD

การไหลเข้าสุทธิราคา XUSDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.60 M1.00
2026-08-15$0.49 M1.00
2026-08-14$5.75 M1.00
2026-08-13$2.14 M1.00
2026-08-12-$0.02 M1.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XUSD/USDT
$1.001
$1.001$1.001
0.00%
52.13K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XUSD เป็น USD

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