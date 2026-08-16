ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Plasma รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Plasma รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XPL

ข้อมูลราคา XPL

XPL คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XPL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XPL

โทเคโนมิกส์ XPL

การคาดการณ์ราคา XPL

ประวัติ XPL

XPL คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง XPLเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต XPL

XPL USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Plasma (XPL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Plasma (XPL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Plasma ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XPL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Plasma ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Plasma (XPL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.07666---1.89%-11.38%-7.95%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Plasma

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Plasma

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Plasma จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 18
เป็นกลาง 3
ซื้อ 5
Moving Averages:ขายทันทีขาย 13เป็นกลาง 1ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 2ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.07658
0.07658
R2
0.07658
0.07656
R1
0.07655
0.07656
PP
0.07654
0.07654
S1
0.07652
0.07653
S2
0.07651
0.07653
S3
0.07649
0.07651

สัญญาณตลาด Plasma

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-3.22M
$39.83 M
$43.05 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.30M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.42 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.72 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.21M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$12.67 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$12.88 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Plasma

การไหลเข้าสุทธิราคา XPLUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$2.28 M0.08
2026-08-15-$1.75 M0.08
2026-08-14-$0.05 M0.08
2026-08-13-$0.21 M0.07
2026-08-12-$0.60 M0.08

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Plasma

เทรดตลาด Plasma (XPL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Plasma ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XPL/USDT
$0.07666
$0.07666$0.07666
-0.36%
115.45M (USDT)
XPL/USDC
$0.07656
$0.07656$0.07656
-0.38%
727.43K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XPL เป็น USD

จำนวน

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0.07666 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม