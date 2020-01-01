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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล XPIN Network รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล XPIN Network รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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XPIN คืออะไร

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค XPIN Network (XPIN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XPIN Network (XPIN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ XPIN Network ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XPIN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ XPIN Network ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา XPIN Network (XPIN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0017005--+0.24%+11.01%+41.86%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา XPIN Network

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค XPIN Network

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ XPIN Network จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 14
เป็นกลาง 5
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 2ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.001705
0.001704
R2
0.001704
0.001702
R1
0.001702
0.001702
PP
0.001701
0.001701
S1
0.001699
0.001699
S2
0.001697
0.001699
S3
0.001695
0.001697

สัญญาณตลาด XPIN Network

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.43M
$7.04 M
$7.47 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.18 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.19 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน XPIN Network

การไหลเข้าสุทธิราคา XPINUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XPIN/USDT
$0.0016993
$0.0016993$0.0016993
-0.60%
35.82M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XPIN เป็น USD

จำนวน

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0.0017005 USD

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