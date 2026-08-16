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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล XMoney รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล XMoney รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XMN

ข้อมูลราคา XMN

XMN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XMN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XMN

โทเคโนมิกส์ XMN

การคาดการณ์ราคา XMN

ประวัติ XMN

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ตัวแปลง XMNเป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค xMoney (XMN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค xMoney (XMN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ xMoney ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XMN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ xMoney ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา xMoney (XMN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0006---21.06%-51.62%-79.32%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา xMoney

กระแสเงินทุน XMoney

การไหลเข้าสุทธิราคา XMNUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน xMoney ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XMN/USDT
$0.0006
$0.0006$0.0006
0.00%
7.51M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XMN เป็น USD

จำนวน

XMN
XMN
USD
USD

1 XMN = 0.0005 USD

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