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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล XL1 รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล XL1 รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XL1

ข้อมูลราคา XL1

XL1 คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XL1

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XL1

โทเคโนมิกส์ XL1

การคาดการณ์ราคา XL1

ประวัติ XL1

XL1 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง XL1เป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค XL1 (XL1) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XL1 (XL1) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ XL1 ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XL1 เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ XL1 ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา XL1 (XL1)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0002153--+12.25%+10.75%-27.22%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา XL1

กระแสเงินทุน XL1

การไหลเข้าสุทธิราคา XL1USDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XL1

XL1 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ XL1 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส XL1 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด XL1 (XL1) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน XL1 ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XL1/USDT
$0.0002153
$0.0002153$0.0002153
0.00%
1.36M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XL1 เป็น USD

จำนวน

XL1
XL1
USD
USD

1 XL1 = 0.0002153 USD

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