การวิเคราะห์ทางเทคนิค Sherwood Protocol (WOOD) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Sherwood Protocol (WOOD)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.004025
|--
|-9.86%
|-42.50%
|-42.50%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Sherwood Protocol
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Sherwood Protocol จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ขายทันที
|ขาย 14
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 0
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ซื้อ
|ขาย 3
|เป็นกลาง 2
|ซื้อ 7
สัญญาณตลาด Sherwood Protocol
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Sherwood Protocol
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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