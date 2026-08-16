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ข้อมูลราคา WCT

WCT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WCT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WCT

โทเคโนมิกส์ WCT

การคาดการณ์ราคา WCT

ประวัติ WCT

WCT คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค WalletConnect (WCT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค WalletConnect (WCT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ WalletConnect ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ WCT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ WalletConnect ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา WalletConnect (WCT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03438---7.46%-19.87%-43.71%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา WalletConnect

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค WalletConnect

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ WalletConnect จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 10
ซื้อ 10
Moving Averages:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 5ซื้อ 7
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 5ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03435
0.03435
R2
0.03435
0.03434
R1
0.03434
0.03434
PP
0.03434
0.03434
S1
0.03433
0.03433
S2
0.03433
0.03433
S3
0.03432
0.03433

สัญญาณตลาด WalletConnect

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.56M
$9.14 M
$10.70 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.05 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.05 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.10 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.10 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน WalletConnect

การไหลเข้าสุทธิราคา WCTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.11 M0.03
2026-08-15$0.14 M0.03
2026-08-14-$0.03 M0.03
2026-08-13$0.02 M0.03
2026-08-12$0.00 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด WalletConnect (WCT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WCT/USDT
$0.03438
$0.03438$0.03438
+0.05%
1.70M (USDT)
WCT/USDC
$0.03432
$0.03432$0.03432
-0.02%
1.62M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ WCT เป็น USD

จำนวน

WCT
WCT
USD
USD

1 WCT = 0.03438 USD

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