การวิเคราะห์ทางเทคนิค ProjectVex (VEXAI) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ ProjectVex ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ VEXAI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ ProjectVex ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา ProjectVex (VEXAI)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.002226
|--
|-11.43%
|-68.23%
|-25.80%
กระแสเงินทุน ProjectVex
การไหลเข้าสุทธิราคา VEXAIUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$0.002193
$0.002193$0.002193
-0.18%
22.33M (USDT)
$0.002226
$0.002226$0.002226
+0.90%
24.50M (USDT)
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