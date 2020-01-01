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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ProjectVex รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ProjectVex รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VEXAI

ข้อมูลราคา VEXAI

VEXAI คืออะไร

โทเคโนมิกส์ VEXAI

การคาดการณ์ราคา VEXAI

ประวัติ VEXAI

VEXAI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง VEXAIเป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค ProjectVex (VEXAI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ProjectVex (VEXAI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ ProjectVex ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ VEXAI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ ProjectVex ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา ProjectVex (VEXAI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.002226---11.43%-68.23%-25.80%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ProjectVex

กระแสเงินทุน ProjectVex

การไหลเข้าสุทธิราคา VEXAIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ProjectVex

เทรดตลาด ProjectVex (VEXAI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ProjectVex ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
VEXAI/USD1
$0.002193
$0.002193$0.002193
-0.18%
22.33M (USDT)
VEXAI/USDT
$0.002226
$0.002226$0.002226
+0.90%
24.50M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ VEXAI เป็น USD

จำนวน

VEXAI
VEXAI
USD
USD

1 VEXAI = 0.002226 USD

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