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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Velvet รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Velvet รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VELVET

ข้อมูลราคา VELVET

VELVET คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ VELVET

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VELVET

โทเคโนมิกส์ VELVET

การคาดการณ์ราคา VELVET

ประวัติ VELVET

VELVET คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Velvet (VELVET) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Velvet (VELVET) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Velvet ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ VELVET เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Velvet ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Velvet (VELVET)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.01676--+121.33%+87.37%+779.39%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Velvet

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Velvet

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Velvet จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 13
เป็นกลาง 2
ซื้อ 11
Moving Averages:ขายขาย 9เป็นกลาง 0ซื้อ 5
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 2ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.0212
1.021
R2
1.021
1.0207
R1
1.0205
1.0206
PP
1.0203
1.0203
S1
1.0198
1.02
S2
1.0196
1.0199
S3
1.0191
1.0196

สัญญาณตลาด Velvet

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.00M
$5.47 M
$6.47 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.14M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$32.42 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$32.56 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.53M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$98.37 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$98.89 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Velvet

การไหลเข้าสุทธิราคา VELVETUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.02 M1.04
2026-08-15$0.06 M0.90
2026-08-14$0.22 M0.93
2026-08-13$0.03 M0.71
2026-08-12-$0.17 M0.65

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Velvet (VELVET) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
VELVET/USDT
$1.01604
$1.01604$1.01604
-2.17%
2.52M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ VELVET เป็น USD

จำนวน

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 1.01676 USD

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