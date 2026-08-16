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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล USELESS COIN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล USELESS COIN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค USELESS COIN (USELESS) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USELESS COIN (USELESS) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ USELESS COIN ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ USELESS เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ USELESS COIN ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา USELESS COIN (USELESS)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.041662--+9.23%-30.81%-28.10%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา USELESS COIN

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค USELESS COIN

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ USELESS COIN จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 19
เป็นกลาง 3
ซื้อ 4
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 3ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.04175
0.04172
R2
0.04172
0.0417
R1
0.0417
0.04169
PP
0.04167
0.04167
S1
0.04165
0.04165
S2
0.04162
0.04164
S3
0.0416
0.04162

สัญญาณตลาด USELESS COIN

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.70M
$3.02 M
$3.72 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.57 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.52 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.62 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.63 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน USELESS COIN

การไหลเข้าสุทธิราคา USELESSUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.10 M0.04
2026-08-15$0.06 M0.04
2026-08-14$0.17 M0.04
2026-08-13$0.20 M0.04
2026-08-12-$0.04 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด USELESS COIN (USELESS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน USELESS COIN ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
USELESS/USDT
$0.041664
$0.041664$0.041664
-1.73%
1.84M (USDT)
USELESS/USDC
$0.04164
$0.04164$0.04164
-1.69%
1.33M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ USELESS เป็น USD

จำนวน

USELESS
USELESS
USD
USD

1 USELESS = 0.041662 USD

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