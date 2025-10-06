ราคาปัจจุบัน Unstable Tether วันนี้ คือ 0.0001682 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDUT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDUT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Unstable Tether วันนี้ คือ 0.0001682 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDUT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDUT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USDUT

ข้อมูลราคา USDUT

โทเคโนมิกส์ USDUT

การคาดการณ์ราคา USDUT

ประวัติ USDUT

USDUT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง USDUTเป็นสกุลเงินเฟียต

Unstable Tether โลโก้

ราคา Unstable Tether(USDUT)

ราคาปัจจุบัน 1 USDUT เป็น USD

$0.0001682
$0.0001682$0.0001682
+0.83%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:23:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Unstable Tether (USDUT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0001648
$ 0.0001648$ 0.0001648
ต่ำสุด 24h
$ 0.0002431
$ 0.0002431$ 0.0002431
สูงสุด 24h

$ 0.0001648
$ 0.0001648$ 0.0001648

$ 0.0002431
$ 0.0002431$ 0.0002431

--
----

--
----

+1.26%

+0.83%

+17.13%

+17.13%

ราคาเรียลไทม์ Unstable Tether (USDUT) คือ $ 0.0001682 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSDUT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0001648 และราคาสูงสุด $ 0.0002431 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USDUT คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USDUT มีการเปลี่ยนแปลง +1.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +17.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Unstable Tether (USDUT) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 55.69K
$ 55.69K$ 55.69K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Unstable Tether คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 55.69K อุปทานหมุนเวียนของ USDUT คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Unstable Tether (USDUT) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Unstable Tether ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000001385+0.83%
30 วัน$ -0.0005555-76.76%
60 วัน$ -0.0018318-91.59%
90 วัน$ -0.0018318-91.59%
การเปลี่ยนแปลงราคา Unstable Tether ในวันนี้

วันนี้ USDUT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000001385 (+0.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Unstable Tether ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0005555 (-76.76%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Unstable Tether ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน USDUT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0018318 (-91.59%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Unstable Tether ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0018318 (-91.59%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Unstable Tether (USDUT) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Unstable Tetherทันที

อะไรคือ Unstable Tether (USDUT)

USDUT คือมีมคอยน์ที่มีธีมเกี่ยวกับ "ดอลลาร์ที่ไม่ผูกมูลค่าอย่างเสถียร" โดยมีแนวเรื่องที่เน้นความไม่เสถียรโดยตั้งใจ เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเก็งกำไรของนักลงทุน

Unstable Tether มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Unstable Tether ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบUSDUTความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Unstable Tether บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Unstable Tether ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Unstable Tether (USD)

Unstable Tether (USDUT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Unstable Tether (USDUT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Unstable Tether

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Unstable Tether ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Unstable Tether (USDUT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Unstable Tether (USDUT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USDUTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Unstable Tether (USDUT)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Unstable Tetherใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Unstable Tether บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

USDUT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Unstable Tether(USDUT) เป็น VND
4.426183
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น AUD
A$0.000253982
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น GBP
0.00012615
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น EUR
0.00014297
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น USD
$0.0001682
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น MYR
RM0.00070644
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น TRY
0.007057672
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น JPY
¥0.0255664
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น ARS
ARS$0.246626614
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น RUB
0.01332985
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น INR
0.014838604
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น IDR
Rp2.803332212
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น PHP
0.009950712
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น EGP
￡E.0.007965952
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BRL
R$0.000901552
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น CAD
C$0.000233798
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BDT
0.020584316
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น NGN
0.245188504
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น COP
$0.651936472
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น ZAR
R.0.002882948
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น UAH
0.007079538
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น TZS
T.Sh.0.4132674
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น VES
Bs0.0363312
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น CLP
$0.1586126
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น PKR
Rs0.047259154
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น KZT
0.090478144
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น THB
฿0.005439588
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น TWD
NT$0.005140192
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น AED
د.إ0.000617294
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น CHF
Fr0.000132878
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น HKD
HK$0.001305232
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น AMD
֏0.064393688
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น MAD
.د.م0.001550804
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น MXN
$0.003098244
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น SAR
ريال0.00063075
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น ETB
Br0.02544866
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น KES
KSh0.021736486
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น JOD
د.أ0.0001192538
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น PLN
0.000608884
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น RON
лв0.00073167
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น SEK
kr0.001574352
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BGN
лв0.000280894
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น HUF
Ft0.055971914
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น CZK
0.00350697
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น KWD
د.ك0.0000514692
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น ILS
0.00054665
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BOB
Bs0.001162262
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น AZN
0.00028594
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น TJS
SM0.001554168
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น GEL
0.000457504
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น AOA
Kz0.154170438
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BHD
.د.ب0.0000632432
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BMD
$0.0001682
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น DKK
kr0.00107648
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น HNL
L0.004433752
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น MUR
0.007639644
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น NAD
$0.002898086
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น NOK
kr0.001676954
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น NZD
$0.000289304
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น PAB
B/.0.0001682
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น PGK
K0.000704758
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น QAR
ر.ق0.000612248
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น RSD
дин.0.016909146
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น UZS
soʻm2.026505558
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น ALL
L0.013972374
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น ANG
ƒ0.000301078
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น AWG
ƒ0.00030276
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BBD
$0.0003364
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BAM
KM0.000280894
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BIF
Fr0.4960218
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BND
$0.000216978
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BSD
$0.0001682
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น JMD
$0.026984326
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น KHR
0.67822445
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น KMF
Fr0.0711486
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น LAK
3.656521666
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น LKR
රු0.0512169
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น MDL
L0.00284258
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น MGA
Ar0.761084816
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น MOP
P0.0013456
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น MVR
0.00257346
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น MWK
MK0.292013702
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น MZN
MT0.010749662
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น NPR
रु0.023756568
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น PYG
1.1928744
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น RWF
Fr0.2437218
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น SBD
$0.001384286
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น SCR
0.00239685
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น SRD
$0.006650628
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น SVC
$0.00147175
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น SZL
L0.002898086
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น TMT
m0.000590382
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น TND
د.ت0.0004896302
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น TTD
$0.001142078
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น UGX
Sh0.5860088
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น XAF
Fr0.0945284
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น XCD
$0.00045414
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น XOF
Fr0.0945284
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น XPF
Fr0.0171564
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BWP
P0.002391804
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น BZD
$0.000338082
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น CVE
$0.01601264
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น DJF
Fr0.0297714
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น DOP
$0.010771528
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น DZD
د.ج0.02184918
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น FJD
$0.00037845
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น GNF
Fr1.462499
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น GTQ
Q0.001288412
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น GYD
$0.035217716
1 Unstable Tether(USDUT) เป็น ISK
kr0.0205204

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Unstable Tether

วันนี้ Unstable Tether (USDUT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USDUT เป็นUSD คือ 0.0001682 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USDUT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USDUT เป็น USD คือ $ 0.0001682 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Unstable Tether คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USDUT คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USDUT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USDUT คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USDUT คือเท่าใด?
USDUT ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USDUT คือเท่าไร?
USDUT ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ USDUT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USDUT คือ $ 55.69K USD
ปีนี้ USDUT จะสูงขึ้นอีกไหม?
USDUT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USDUT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:23:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Unstable Tether (USDUT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

