การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD1 (USD1) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ USD1 ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ USD1 เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ USD1 ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา USD1 (USD1)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$1.00017
|--
|-0.04%
|+0.03%
|-0.03%
กระแสเงินทุน USD1
การไหลเข้าสุทธิราคา USD1USDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$5.77 M
|1.00
|2026-08-15
|$1.67 M
|1.00
|2026-08-14
|-$15.34 M
|1.00
|2026-08-13
|-$2.11 M
|1.00
|2026-08-12
|$6.73 M
|1.00
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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