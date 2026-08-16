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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล USAT รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล USAT รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา USAT

USAT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USAT

โทเคโนมิกส์ USAT

การคาดการณ์ราคา USAT

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค USAT (USAT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USAT (USAT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ USAT ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ USAT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ USAT ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา USAT (USAT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.9996--0.00%-0.03%-0.03%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา USAT

กระแสเงินทุน USAT

การไหลเข้าสุทธิราคา USATUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M1.00
2026-08-15-$0.01 M1.00
2026-08-14$0.01 M1.00
2026-08-13$0.02 M1.00
2026-08-12$0.22 M1.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
USAT/USDT
$0.9996
$0.9996$0.9996
0.00%
54.73K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ USAT เป็น USD

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1 USAT = 0.9996 USD

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